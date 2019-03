Prezes TK: Wskazałam Grzegorza Jędrejka na stanowisko szefa PKW

Przez ponad cztery lata pracami PKW kierował sędzia TK w stanie spoczynku Wojciech Hermeliński. Jego miejsce w Komisji musi w związku z tym zająć czynny sędzia bądź sędzia w stanie spoczynku wskazany przez prezes Trybunały Konstytucyjnego. Hermeliński apelował do Julii Przyłębskiej, by nie był to tzw. sędzia dubler.

Okazuje się, że prezes TK dokonała już wyboru. – Podpisałam pismo, skierowane do prezydenta, wskazujące Grzegorza Jędrejka na stanowisko szefa Państwowej Komisji Wyborczej – zdradziła Przyłębska w programie „Wydarzenia i Opinie” . Podkreśliła przy tym, że „w TK nie ma sędziów dublerów” . – To pewne pojęcie, które zostało wprowadzone w przestrzeń publiczną. Mnie ono oburza – stwierdziła.

Grzegorz Jędrejek został sędzią Trybunału w lutym 2017 roku. Wybrano go na to stanowisko dzięki rekomendacji posłów Prawa i Sprawiedliwości.