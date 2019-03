KEP wydała oświadczenie ws. Deklaracji LGBT+. „Sprzyja dyskryminacji”

Biskupi zaznaczają, że wyrażają sprzeciw wobec projektu, jednak zapewniają, że „u podstawy ich stanowiska nie stoi brak szacunku dla godności wyżej wspomnianych osób, ale troska o dobro wspólne całego społeczeństwa, a zwłaszcza o poszanowanie praw rodziców i dzieci” . Według KEP, Karta proponuje „szereg działań o charakterze promującym środowiska homoseksualne bądź inicjatyw stygmatyzujących w wymiarach społecznych osoby wyznające inny światopogląd lub religię” . Biskupi wyjaśniają, że „chociaż zakłada przeciwdziałanie dyskryminacji, to jednak sprzyja dyskryminacji innych” .

Jak czytamy w oświadczeniu, „można się obawiać” , że ewentualne wprowadzenie przytoczonych w Deklaracji LGBT+ postulatów, spowodować może „istotną zmianę w funkcjonowaniu demokracji” , powodując ograniczenie praw dzieci, rodziców ale też wszystkich obywateli. „Może prowadzić także do poważnego ograniczenia wolności gospodarczej, która podporządkowana byłaby ideologicznym postulatom” – dodają.

KEP odnosi się dalej do propozycji wprowadzenia zajęć edukacji seksualnej uwzględniającej „kwestie tożsamości psychoseksualnej i identyfikacji płciowej”, zgodnej ze standardami i wytycznymi WHO. Podkreślają, że w ich opinii „projekt ten może łatwo pozbawić rodziców wpływu na wychowanie ich dzieci i stać się programem je deprawującym” .

Konferencja Episkopatu Polski pisze, że „Kościół ze swej strony uznaje za słuszne i potrzebne seksualne wychowanie dzieci, które rozumie jako wstępne przygotowanie do życia w małżeństwie obejmujące również odkrycie prawdziwego sensu ludzkiej płciowości” . Wyraża jednak obawę, że Karta „wprowadzi do szkół program wychowania seksualnego w duchu ideologii gender, adresowany już do małych dzieci” . Zaznacza, że wychowanie to „musi być prowadzone stopniowo, na miarę odkrywania przez dziecko różnych przejawów swojego ciała” . „W procesie wychowania dziecko winno na pierwszym miejscu poznać piękno miłości, która nie skupia się na sobie, ale uczy dostrzegania innych osób i nabywania umiejętności dzielenia się z nimi radością, również za cenę własnych wyrzeczeń. Koncentracja na sobie, egoistyczne sprawianie sobie przyjemności i zaspokajanie swoich potrzeb, nie jest w stanie ukształtować człowieka jako zintegrowanego wewnętrznie na poziomie sfery ducha i ciała, otwartego na potrzeby drugiej osoby oraz przygotować je do wspólnoty życia” – czytamy. „Przekaz dziecku wiedzy o seksualności, nierespektujący powyższych przesłanek, zakłóca jego rozwój emocjonalny i wywołuje niepokój moralny” – podkreśla KEP.

