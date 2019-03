„Chcemy przywracać połączenia autobusowe”. Rząd przyjmie specjalny projekt

– Przeznaczymy kwotę 800 mln zł na sfinansowanie deficytu w przewozach autobusowych. Do kwoty 1 zł (tzw. kosztu wozokilometru) finansujemy deficyt w transporcie publicznym, autobusowym. Dalej liczymy, że samorządy dopłacą do 30 proc. tego deficytu. Ustawa dzisiaj skierowana jest do konsultacji społecznych i nie wykluczamy, że ta kwota 30% ulegnie zmniejszeniu. Wozokilometr w przypadku autobusów 20 osobowych wynosi 1,8 zł, więc jeżeli ten deficyt, jest rzędu 50 proc. to jesteśmy w stanie ten deficyt całkowicie zlikwidować – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk podczas konferencji prasowej w Płońsku.

– We wszystkich miejscowościach chcemy, we współpracy z powiatami, gminami i urzędami marszałkowskimi przywracać połączenia autobusowe. Docelowo – wszystko ma być powiązane logiczną siecią połączeń razem z połączeniami PKP. Nawet marzy mi się, żeby kiedyś był jeden bilet. Nie tak, jak teraz jest coraz częściej, że jest jeden bilet kolejowy – to jest też ważne osiągnięcie – ale na połączenia komunikacyjne razem z autobusami – powiedział premier Mateusz Morawiecki podczas konferencji.

Z informacji opublikowanych w wykazie prac rządu wynika, że Ministerstwo Infrastruktury podjęło decyzję o opracowaniu projektu ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, który będzie utworzony w Banku Gospodarstwa Krajowego. Środki Funduszu będą przeznaczone na dofinansowanie zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Dofinansowanie będzie przyznawane w formie dopłaty do kwoty deficytu pojedynczej linii o charakterze użyteczności publicznej. (...)

Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa przeznaczonych na dofinansowanie Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej szacuje się corocznie na 0,5 mld zł. Dodatkowo zaproponowano wydatki z budżetu państwa na dofinansowanie zadań wynikających z ustawy dla wojewodów i ministra właściwego do spraw transportu, podano także.