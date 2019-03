Będzie dodatkowe posiedzenie Sejmu. Czym zajmą się posłowie?

– W pierwszej kolejności jest mowa o trzech tematach, czyli: emerytura plus, połączenia komunikacyjne i wsparcie rodzin, czyli 500 plus na pierwsze dziecko – powiedziała Beata Mazurek.

Rzeczniczka PiS powiedziała, że wszystkie pomysły nowych ustaw są pomysłami autorskimi jej partii i nie zostały zapożyczone od opozycyjnych partii. – Można jedynie zadać pytanie, dlaczego od razu nie były one realizowane, więc ja odpowiem, że dlatego, że jesteśmy odpowiedzialnym rządem. Gdyby budżet państwa w 2015 roku wyglądał tak, jak wygląda dzisiaj po odpowiedzialnym rządzeniu przez polityków PiS, to z pewnością to wsparcie rodzin nie byłoby realizowane dwuetapowo – dodała Mazurek.

W skład tzw. „piątki PiS” wchodzą ustawy odejmujące wprowadzenie 500 plus od pierwszego dziecka, brak podatku PIT dla pracowników do 26. roku życia, „trzynastkę” dla emerytów, obniżenie kosztów pracy oraz przywrócenie zredukowanych połączeń autobusowych przede wszystkim w małych miastach i na wsiach.