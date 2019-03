„GW”: Fort Trump pod wielkim znakiem zapytania. USA mogą wrócić do kwestii mienia żydowskiego

Koncepcja powstania stałej bazy amerykańskiej armii w Polsce jest tematem dyskusji od momentu spotkania prezydenta Andrzeja Dudy z Donaldem Trumpem w Białym Domu we wrześniu. Chodziło o całą amerykańską dywizję pancerną i dostosowanie do niej infrastruktury. Podczas spotkania w Białym Domu Andrzej Duda mówił o możliwości wspólnego zbudowania bazy w Polsce. – Zapraszam prezydenta (Donalda Trumpa – red.), aby skierować do Polski więcej żołnierzy – mówił w trakcie wspólnej konferencji prasowej z prezydentem USA Andrzej Duda. – Mam nadzieję, ze utworzymy w Polsce bazę, którą nazwiemy Fort Trump. Obecność armii USA jest istotna, również po to, żeby chronić amerykańskie interesy – zaznaczył prezydent Duda. Trump stwierdził z kolei, że „Polska jest gotowa uruchomić ogromne nakłady na bazy amerykańskie w Polsce”. Wymienił w tym kontekście kwotę 2 miliardów dolarów.

Tymczasem jak podaje „Gazeta Wyborcza”, projekt stoi pod wielkim znakiem zapytania. Według dziennikarzy polski rząd nie zdołał przekonać Stanów Zjednoczonych do budowy stałej bazy w Polsce. Finalnie wzrost liczby żołnierzy ma być niewielki. USA chcą także zorganizować wspólne szkolenia oraz rozbudowanie magazynów sprzętu. Pentagon ma ponadto obniżyć koszty na wschodniej flance o kilka procent - z 6,5 mld na 5,9 mld. Na obecność w Polsce przeznaczono 232 mln dolarów. MON miał otrzymać odpowiedź z amerykańskiego Departamentu Stanu USA, w której strona amerykańska sama podkreśliła, że propozycje nie są w pełni zgodne z oczekiwaniami Polski. Ponadto, Amerykanie mieli zwrócić uwagę, aby nie używać nazwy Fort Trump, ponieważ ma ona komplikować relacje z sojusznikami w Europie oraz Rosją.

Jak podaje „Gazeta Wyborcza”, w przypadku krytyki ze strony polskiej, USA mają powrócić do kwestii restytucji żydowskiego mienia.

