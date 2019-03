Jacek Czaputowicz wygłosił expose. Polityk przedstawił cele polskiej dyplomacji na 2019 rok

11:05 Dziękujemy za uwagę. 11:04 Minister Jacek Czaputowicz podczas expose w Sejmie opisał działania polskiej dyplomacji. Wskazał także najważniejsze założenia na 2019 rok.



11:02 - Polityka zagraniczna państwa jest sprawą narodową, a nie partyjną. Rolą ministra jest zdobywanie dla niej ponadpartyjnego poparcia - powiedział Jacek Czaputowicz. Zaapelował o pracę ponad podziałami na rzecz bezpieczeństwa Polski, budowy spójnej Unii Europejskiej, a także współpracy regionalnej w Europie Środkowej. 10:59 - Dzisiejszy świat wymaga skutecznego przedstawiania naszych racji i budowy korzystnego wizerunku naszego kraju - powiedział Jacek Czaputowicz podczas expose. 10:56 Jacek Czaputowicz powiedział, że Polska będzie zabiegała o zwiększenie możliwości nauczania języka polskiego rodaków, poza granicami naszego kraju.



10:54 10:50 Minister wymienił również, jakie rocznice Polska będzie świętować w 2019 roku.



10:47 Jacek Czaputowicz przypominał także, w jaki sposób świętowano 100 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Minister stwierdził, że poprzez rozświetlenie na biało-czerwono wielu budynków na całym świecie, o tej rocznicy dowiedziały się miliony osób. 10:43 Jacek Czaputowicz zaznaczył, że istotną kwestią w polityce zagranicznej jest dostarczanie pomocy humanitarnej. 10:40 - Pamiętając jakiej solidarności doświadczyliśmy w trudnych dla nas czasach, chcemy dziś dzielić się nią z innymi – powiedział Jacek Czaputowicz. W 2018 roku Polska przeznaczyła na oficjalną pomoc rozwojową 2 mld 800 mln złotych. 10:36 10:33 W Sejmie obecni są prezydent Andrzej Duda, Mateusz Morawiecki, członkowie rządu, posłowie, a także Georgette Mosbacher.



10:25 Minister spraw zagranicznych powiedział, że polska strona w przyszłości jest gotowa pogłębiać relacje z Izraelem. Jednak stanowczo podkreślił, że Polska nie zgadza się na wypowiedzi, które przedstawiają „fałszywe stereotypy", a także „posługują się uproszczoną wizją losów naszych narodów". Polityk zaznaczył, że podstawą relacji polsko-izraelskich powinno być wzajemne zrozumienie i szacunek. 10:20 Jacek Czaputowicz przypomniał, że w lutym w Warszawie została zorganizowana wspólnie ze Stanami Zjednoczonymi konferencja bliskowschodnia. 10:17 Minister spraw zagranicznych podczas expose mówił także o zacieśnianiu relacji z państwami z Azji. Republikę Korei określił jako największego inwestora w Polsce. - Jednym z naszych najważniejszych partnerów na kontynencie azjatyckim pozostaje Chińska Republika Ludowa - powiedział Czaputowicz. 10:15 – Apelujemy również o wykonanie rezolucji Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, przyjętej także dzięki zaangażowaniu polskich parlamentarzystów, która wzywa Rosję do przekazania Polsce wraku prezydenckiego samolotu Tu-154 – stwierdził Czaputowicz. 10:13 Czaputowicz mówił o konflikcie w regionie Cieśniny Kerczeńskiej. Powiedział, że Polska domaga się uwolnienia ukraińskich marynarzy, zwrotu ukraińskich statków i przywrócenia pełnej swobody żeglugi między Morzem Azowskim a właściwą częścią Morza Czarnego. – Sytuacja na Wschodzie stanowi dla Polski duże wyzwanie. Rosja kontynuuje agresywną politykę wobec Ukrainy, czego ostatnim przejawem jest konflikt w rejonie Cieśniny Kerczeńskiej – stwierdził minister. 10:11 - Dynamicznie rozwijają się nasze relacje dwustronne z Czechami i Węgrami – stwierdził Czaputowicz. - Doskonale rozwija się nasza współpraca z Rumunią – dodał. Polityk stwierdził, że Polska pogłebia również relacje z krajami bałtyckimi. 10:07 Minister Jacek Czaputowicz w expose poinformował, że „Polska prowadzi intensywny dialog z Belgią". Mówił także o relacjach Polski z Wielką Brytanią, Holandią, Hiszpanią i Włochami. 10:00 - Grupa Wyszehradzka (V4) stanowi dla Polski ważne ramy prowadzenia polityki regionalnej oraz urzeczywistniania interesów regionu Europy Środkowej na arenie międzynarodowej – stwierdził. 9:56 - Ważnym tematem do dyskusji miedzy naszymi państwami pozostaje kwestia reparacji z tytułu drugiej wojny światowej – powiedział minister. 9:55 - Naszym najważniejszym sąsiadem i partnerem w Unii Europejskiej jest Republika Federalna Niemiec. Niemcy są dominującym partnerem wymiany handlowej dla Polski, przyjmującym ok. 28 procent polskiego eksportu. Silna i stabilna gospodarka niemiecka jest więc nieodzownym warunkiem sukcesu gospodarczego naszego kraju i – szerzej – naszego regionu - powiedział Czaputowicz podczas expose. 9:47 - Konsekwentnie przeciwstawiamy się realizacji projektu Nord Stream 2 i popieramy krytyczne stanowisko Komisji Europejskiej w tym zakresie - stwierdził Jacek Czaputowicz w Sejmie. Mówił o konieczności uniezależnienia się od dostaw gazu z Rosji. 9:40 9:39 - Jednym z ważnych celów polityki zagranicznej jest zabezpieczenie bezpieczeństwa energetycznego - powiedział podczas expose Czaputowicz. W tym kontekście polityk mówił o uniezależnieniu się od dostaw gazu z Rosji. 9:36 - Polska jest gotowa ponosić współodpowiedzialność za pokój i bezpieczeństwo zarówno w Europie jak i poza jej granicami - stwierdził polityk. Dodał, że polskie wojska są obecne na Łotwie i Rumunii. 9:33 - W tym miesiącu obchodzimy 20. rocznicę członkostwa Polski w NATO. Wciągnięcie polskiej flagi na maszt przed kwaterą główną Sojuszu w Brukseli, symbolizowało powrót Polski na należne jej miejsce w Europie i otwierało nową epokę w odniesieniu do naszego bezpieczeństwa – powiedział Jacek Czaputowicz w Sejmie. 9:31 - Polska opowiada się za utrzymaniem przez NATO polityki otwartych drzwi - stwierdził. Mówił o pogłębieniu współpracy z wieloma państwami członkowskimi sojuszu. 9:30 - W naszym kraju stacjonują żołnierze amerykańscy, ale także brytyjscy - powiedział minister spraw zagranicznych. Dodał, że trwają działania na rzecz utworzenia stałej bazy USA w Polsce. 9:28 Polityk mówił także o współpracy Polski ze Stanami Zjednoczonymi. 9:25 - Stoimy na stanowisku, że brexit bez umowy to najgorsze rozwiązanie - powiedział Czaputowicz. 9:24 Polityk mówił także o brexicie. Stwierdził, że jest to wyzwanie dla struktury, jaką jest Unia Europejska. 9:21 - Jedność powinna być podstawą działania Unii Europejskiej – powiedział. Dodał, że głos wszystkich państw członkowskich powinien być brany pod uwagę. 9:20 - Zagrożenia dla projektu europejskiego płyną ze strony ruchów populistycznych - powiedział Jacek Czaputowicz.