Policyjna akcja „Pasy” w całym kraju. Dziś znacznie łatwiej o mandat!

Akcja „Pasy” zostanie przeprowadzona w czwartek 14 marca na terenie całego kraju. Policjanci będą kontrolować kierowców i pasażerów czy mają zapięte pasy bezpieczeństwa. Mundurowi będą też zwracać uwagę na to, w jaki sposób są przewożone dzieci. Funkcjonariusze chcą w ten sposób zwrócić uwagę uczestnikom ruchu drogowego na konsekwencje, jakie niesie ze sobą jazda bez zapiętych pasów w przypadku uczestniczenia w zdarzeniu drogowym.

Policja przypomina, że niekorzystanie podczas jazdy z pasów bezpieczeństwa znacząco zwiększa ryzyko poważnych obrażeń nie tylko w czasie wypadku, ale też w trakcie kolizji czy nawet gwałtownego hamowania. W chwili zderzenia pojazdu z przeszkodą, na osoby będące wewnątrz pojazdu działa ogromna siła bezwładności, która powoduje, że człowiek przez moment ma „masę zderzeniową” wynoszącą nawet kilka ton.

Ważne jest aby pasy zapinali także pasażerowie jadący z tyłu. Jeżeli pasażer z tylnej kanapy nie zapnie pasów, podczas zderzenia czołowego uderzy w oparcie fotela osoby jadącej przed nim. Siła uderzenia niekiedy potrafi złamać fotel, a obrażenia wynikające z tej sytuacji mogą zakończyć się nawet śmiercią osoby siedzącej z przodu.

Jak powinny być zapięte pasy bezpieczeństwa?

Muszą przylegać płasko do ciała.

Pas powinien być napięty.

Część dolna pasa powinna opinać biodra jak najniżej w stosunku do brzucha



Część górna pasa powinna przebiegać nad środkiem barku



Kto płaci mandat za niezapięte pasy?

Za jazdę bez zapiętych pasów bezpieczeństwa odpowiada osoba, która tego obowiązku nie dopełniła. Karą za prowadzenie samochodu bez zapiętych pasów bezpieczeństwa jest obecnie 100 zł mandatu i 2 punkty karne. Kierowca jest zobowiązany upewnić się czy wszyscy w pojeździe mają zapięte pasy bezpieczeństwa. Jeżeli tego nie zrobi, naraża się na kolejne 100 zł mandatu i 4 punkty karne. W przypadku, gdy kierowca upomniał pasażerów, aby zapięli pasy, a nie był świadomy, że osoby podróżujące nie zastosowały się do polecenia, to nie zapłaci mandatu. Wtedy to każdy pasażer, który nie zapiął pasów otrzyma mandat 100 zł.

