Mielcarz wspiera osoby ze środowiska LGBT. „Ogarnij się idiotko”

Magdalena Mielcarz to polska modelka i piosenkarka. Jest aktywna w mediach społecznościowych. W poniedziałek 11 marca udzieliła wsparcia osobom identyfikującym się ze środowiskiem LGBT. Post wywołał wiele kontrowersji. „Jestem bardzo szczęśliwa, że jest w moim życiu tyle bliskich osób LGBT. Jestem dumna, że są moimi przyjaciółmi. Jedyna droga to droga naprzód, średniowiecze na szczęście daleko za nami... Idźmy wreszcie do przodu, tak fajnie, że moje miasto Warszawa jest pionierem w Polsce” – napisała Mielcarz. Nawiązała w ten sposób do podpisanej przez prezydenta Warszawy deklaracji LGBT+.

Ten wpis podzielił internautów. „Jesteś chora, czas się leczyć zacząć!”, „Właśnie przestaje cię obserwować”, „Ogarnij się idiotko!” – pisali internauci. „Brawo za odwagę”, „Ładna i mądra kobieta, szanuję takich ludzi jak pani” – dodawali inni.

„Wolność do bycia sobą”

„Los Angeles otwiera ludzi – ja też poczułam tu wolność. Wolność do bycia sobą. Ludzie są tu przyjaźni. Nikogo nie obchodzi, co masz na sobie, czy jaką masz orientację seksualną. Kochani – życzę nam wszystkim, żebyśmy mieli wokół się takich ludzi i odwiedzali takie miejsca, przy których możemy być sobą” – napisała w innym poście Magdalena Mielcarz.