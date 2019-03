Zmiany w zarządzie TVP. Stanecki odwołany

Z ustaleń dziennikarzy portalu Wirtualne Media wynika, że Rafa Mediów Narodowych odwołała Macieja Staneckiego z zarządu Telewizji Polskiej. Stanecki był członkiem zarządu TVP od stycznia 2016 roku.

Zaszły również inne zmiany. Do zarządu Telewizji Polskiej dołączy Marzena Paczuska, która była doradczynią prezesa TVP. Od stycznia 2016 roku do sierpnia 2017 roku kierowała „Wiadomościami”. Do składu zarządu TVP dołączy także Piotr Pałka, który do czerwca 2018 roku pracował w biurze programowym TVP. Jak podaje portal Wirtualne Media, został zwolniony po tym, gdy do koncertu Debiuty na festiwalu w Opolu dopuszczono piosenkę „Siła kobiet” Girls on Fire, w której nawiązano do idei czarnego marszu.

Do tej pory nie poinformowano o przyczynach zmian w zarządzie TVP.

