Żona Jacka Kurskiego: Mógł zginąć mój syn Filipek

W 2017 roku Joanna i Jacek Kurscy wraz z siedmioletnim synem Filipem i kierowcą wracali z festiwalu w Opolu do Warszawy. W pewnym momencie doszło do niebezpiecznego zdarzenia. Gdy skręcali w leśną drogę, w ich samochód uderzył poruszający się z ogromną prędkością drugi pojazd. – Syn chciał się załatwić. Po naszej stronie nie było pobocza. Dlatego chcieliśmy zjechać na zjazd w leśną drogę, po drugiej stronie jezdni. Kierowca miał włączony kierunkowskaz, rozejrzał się i zamierzał skręcić. Wtedy nagle wjechał w nas samochód. Musiał pędzić ponad 100 km/h – stwierdziła Joanna Kurska w rozmowie z „Super Expressem”. – Mogło dojść do strasznej tragedii. Mógł zginąć mój syn Filipek! – dodała.

Kierowca pojazdu, który wjechał w samochód, którym przemieszczali się Kurscy, nie bierze odpowiedzialności za wypadek na siebie. Przekonuje, że winny jest mężczyzna, który wiózł obecnego prezesa Telewizji Polskiej z rodziną. Z kolei kierowca Kurskich twierdzi, że w odpowiednim czasie zasygnalizował intencję skrętu w lewo. Nikt nie przyznaje się do winy. Sąd w marcu orzeknie, kto spowodował wypadek. Wygłoszono już mowy końcowe.