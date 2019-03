Episkopat o pedofilii duchownych. Po raz pierwszy podano konkretne liczby

„Łączna liczba ofiar we wszystkich (również niepotwierdzonych) przypadkach poniżej 15 r.ż. wynosiła 345. Natomiast powyżej 15 roku życia – 280. Wśród ofiar, we wszystkich zgłoszonych przypadkach łącznie małoletni płci męskiej stanowili 58,4 proc., natomiast małoletni płci żeńskiej 41.6 proc”. – poinformowała komunikacie KEP. „Spośród zakończonych spraw wydaleniem ze stanu duchownego skutkowało 25,2 proc. postępowań” – podaje Konferencja. W 40,3 proc. przypadków zastosowano inne kary takie jak suspensa, upomnienie kanoniczne, zakaz pracy z małoletnimi, pozbawienie urzędu, ograniczenie posługi lub zakaz wystąpień publicznych.

Sprawy zakończone innymi skutkami (nałożenie pokuty, przeniesienie na inną parafię, przeniesienie poza duszpasterstwo parafialne, do domu emeryta albo domu chorych księży, terapia, samowolne opuszczenie diecezji) stanowiły 11,5 proc. W 12,6 proc. dochodziło do umorzenia postępowania ze względu na śmierć osoby oskarżanej, samobójstwo lub brak wystarczających dowodów albo zły stan zdrowia. Uniewinnieniem oskarżonego kończyło się 10,4 proc. spraw.

– Każda z tych ofiar powinna w nas duchownych budzić ból,wstyd, poczucie winy, że do takich sytuacji doszło. Nigdy dosyć pokuty. To jest wstrząs,który rani całą wspólnotę Kościoła – komentował na konferencji po ogłoszeniu danych prymas Polski abp Wojciech Polak. – Problem jest globalny, natomiast próbuje się go sprowadzić na margines. To problem Kościoła ze względu na autorytet moralny. Ze względu na liczby jest to problem społeczny – mówił przewodniczący KEP abp Stanisław Gądecki.

Pełen raport został opublikowany w internecie.