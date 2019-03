Od kilkunastu dni można ubiegać się o e-dowód. Kilka tysięcy dokumentów wydano już... z błędem

Jak podaje RMF FM, nawet kilka tysięcy e-dowodów mogło być wyprodukowanych z błędem w warstwie elektronicznej, czyli w czipie. Usterka dotyczy m.in. braku podpisów osobistych oraz certyfikatów i jest związana z wnioskami składanymi przez internet. Chociaż Ministerstwo Cyfryzacji przyznało, że błąd został wykryty na etapie kontroli jakości to resort nie przekazał jednak, ile dokumentów wydrukowano z błędem. Reporterzy RMF FM dowiedzieli się, że kilkadziesiąt trafiło już do gmin, przed dostarczeniem unieważniono kilka tysięcy. Część gmin zgłosiła, że chociaż część dokumentów zostało unieważnionych i nie zostało przesłane do samorządów, to w systemie figurują jako „wydane”.

Czym jest e-dowód?

Przypomnijmy, osoby, które złożą wniosek o dowód osobisty po 4 marca, otrzymają nową formę dokumentu. – E-dowód, bo tak nazywamy dowód osobisty z warstwą elektroniczną, będzie posiadał wszystkie dotychczasowe funkcje dowodu osobistego. Będzie potwierdzał tożsamość i obywatelstwo właściciela dokumentu oraz uprawniał – w takim samym zakresie jak obecnie – do przekraczania granic – tłumaczył pod koniec lutego minister cyfryzacji Marek Zagórski. – Wymiana ważnych dowodów na nowe nie jest obowiązkowa – dodał.

Warstwa elektroniczna jest niczym innym, jak wbudowanym, bezstykowym chipem. Dzięki temu będziemy mogli m.in. komunikować się elektronicznie z administracją publiczną. – E-dowód będzie umożliwiał zalogowanie się do m.in. ePUAP, elektroniczne podpisywanie dokumentów oraz korzystanie z automatycznych bramek granicznych na lotniskach – wyjaśnił Zagórski. – Jedną z głównych zalet e-dowodu jest jego bezpieczeństwo. Wykorzystane w e-dowodzie zabezpieczenia mają m.in. uniemożliwić dostęp – bez wiedzy i zgody właściciela dokumentu – do zapisanych na nim danych - dodał.

Resort cyfryzacji podkreślił, że wymiana dowodów nie jest obowiązkowa. Nie musimy wnioskować o nowy dokument, jeśli nasze dowody wciąż są ważne. Podobnie jak dokumenty, z których obecnie korzystamy, e-dowód będzie ważny przez 10 lat.

