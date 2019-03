Huta Stalowa Wola podpisała porozumienie z amerykańskim koncernem Raytheon

Ten dokument kontraktowy zostanie w nadchodzących miesiącach poddany audytowi oraz akceptacji w ramach procesu Foreign Military Sales (FMS) – podała także spółka.

– Podpisanie inauguruje etap uruchamiania produkcji w Polsce wyrzutni rakiet, na których opierać się będzie system 'Wisła'. Dzięki współpracy z amerykańskimi partnerami Polska Grupa Zbrojeniowa stanie się elementem łańcucha dostaw w systemie Patriot. Pozyskujemy zdolności produkcyjne umożliwiające nam realizację dostaw kluczowego wyposażenia dla Polskich Sił Zbrojnych, a w przyszłości również dla

innych klientów – powiedział członek zarządu PGZ Radosław Domagalski-Łabędzki, cytowany w komunikacie.

W ocenie PGZ, jest to kamień milowy, ponieważ HSW zawiera umowę z Raytheonem na integrację i produkcję 16 wyrzutni rakiet systemu Patriot w ramach realizacji I fazy programu "Wisła".

„W październiku 2018 r. Raytheon złożył w HSW zamówienie na przygotowanie realizacji przyszłej umowy. Potwierdziło to gotowość spółek wchodzących w skład Konsorcjum PGZ – Wisła do realizacji programu. Jest to jedna z wielu umów biznesowych, które związane są z realizacją tego kontraktu. W kolejce czekają zamówienia zarówno ze strony Raytheon, jak i krajowe ze strony MON, dot. m.in. ciężarówek Jelcz” – czytamy również w komunikacie.

– Raytheon jest zaangażowany w partnerską współpracę z polskim przemysłem, aby rozwijać sektor obronny. Kontrakt zawarty z Hutą Stalowa Wola jest pierwszym z wielu kontraktów produkcyjnych, który przyznamy spółkom PGZ w ramach realizacji pierwszej fazy programu Wisła – powiedział wiceprezes polskiego programu zintegrowanej obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej w firmie Raytheon Pete Bata, również cytowany w komunikacie.

W I fazie programu Wisła HSW i inne spółki wchodzące w skład PGZ uzyskają między innymi technologie i know-how umożliwiające istotny udział w produkcji wyrzutni i ich komponentów. Dostarczone Polsce baterie będą wyposażone w wyrzutnie, które powstaną w krajowym przemyśle obronnym. Transfer technologii i wiedzy pozwoli też na obniżenie kosztów ponoszonych podczas całego cyklu życia systemów wyrzutni, za których eksploatację i modernizację będą odpowiadać spółki z Grupy PGZ. Wyrzutnie M903 wchodzić będą także w skład systemów Patriot produkowanych dla innych krajów, co otwiera przed PGZ i Hutą Stalowa Wola możliwości pozyskiwania kolejnych zamówień, podano także.

Konsorcjum PGZ – Wisła odpowiadające za realizację programu Wisła po stronie PGZ składa się z czternastu podmiotów: PGZ (lider konsorcjum), Huty Stalowa Wola, MESKO, PIT-Radwar, Wojskowych Zakładów Elektronicznych, Jelcz, Autosan, Ośrodka Badawczo-

Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej, Wojskowych Zakładów Uzbrojenia, Zakładów Mechanicznych Tarnów, Wojskowych Zakładów Lotniczych nr 1, Wojskowych Zakładów Lotniczych nr 2, PCO oraz Wojskowych Zakładów Łączności nr 1. Ponadto niektóre z

innych spółek z Grupy PGZ wezmą udział w programie Wisła jako poddostawcy.

Polska Grupa Zbrojeniowa to lider polskiego przemysłu i jeden z największych koncernów obronnych w Europie. Skupia ponad 60 spółek (branże: obronna, stoczniowa, nowych technologii), osiągając roczne przychody na poziomie 5 mld zł.