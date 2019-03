Logo obchodów rocznicy 4 czerwca już gotowe. Zaprezentowała je Aleksandra Dulkiewicz

„Już jest! Jeszcze ciepłe logo gdańskich obchodów rocznicy 4 czerwca. Autorem znaku jest Jerzy Janiszewski, twórca legendarnego znaku «Solidarność»”– napisała na Twitterze Aleksandra Dulkiewicz. Użytkownicy mediów społecznościowych w komentarzach wyrazili, co myślą o udostępnionym logo.

„To przecież święto całej Polski”

„Ładnie i nawiązuje do 89 roku” – napisał jeden z użytkowników. „Skromne, a jednak wymowne” – dodał ktoś inny. Nie brakuje także opinii typu „doskonałe”, „piękne” czy „trafione”. Pod postem uaktywnili się także komentujący, którzy zwracają uwagę na fakt, że w logo zawarto nazwę tylko jednego miasta. „Ładne. Choć sugeruje, ze 4 czerwca to tylko rocznica Gdańska/wydarzeń, które miały miejsce w Gdańsku... a to przecież święto całej Polski” – czytamy w jednym z komentarzy. Na tym jednak nie koniec. Internauci spierają się także o samo znaczenie obchodzonej rocznicy.

„Pierwsze wybory, w których komuniści mieli zagwarantowane 35% miejsc w sejmie. Faktycznie „wolne” i „demokratyczne”. Śmiech na sali..”.– napisał jeden z komentujących. „Rozumiem, że świętujemy transformację i ciągłość z Rzeczpospolitą Ludową, bo w '89 przekazano sobie władzę, wszystkie instytucje powołane przez komunę przetrwały, wszyscy urzędnicy, cały aparat państwowy został ten sam, nie było dekomunizacji, lustracji, niczego. To świętujemy?” – stwierdził ktoś inny.

