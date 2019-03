Łódź. 47-latek namawiał 9-latkę na seks

Na początku lutego 2019 roku matka 9-letniej dziewczynki zauważyła, że nieznana osoba zaczepiła jej córkę na portalu społecznościowym. Zaciekawiona kobieta postanowiła sprawdzić, kim jest ten internauta. W tym celu założyła własny profil na komunikatorze i podając się za córkę, rozpoczęła konwersację z tajemniczym mężczyzną, który przedstawił się jej początkowo jako 15-latek. W trakcie kolejnych kontaktów, odbywających się za pośrednictwem sieci, nieznajomy zaproponował swojej rozmówczyni współżycie seksualne. Pomimo tego, że mężczyzna dobrze wiedział, że kontaktuje się z dziewczynką mogącą mieć 9 lat, składał coraz śmielsze propozycje dotyczące realizacji swoich fantazji seksualnych. Dodatkowo, próbował nakłonić pokrzywdzoną do zabrania na planowane spotkanie kart bankomatowych rodziców oraz pozyskania numerów PIN. Nalegał też na kontakt na żywo.

Do umówionego spotkania z małoletnią miało dojść w nocy z 11 na 12 marca 2019 roku. Mężczyzna kilka minut po północy wysiadł na stacji kolejowej Łódź - Widzew. Matka dziewczynki wiedząc, że nieznajomy stwarzać może realne zagrożenie dla młodych osób, zdecydowała się powiadomić policję. W rezultacie zaskoczony 47-latek został zatrzymany bezpośrednio po wyjściu z pociągu. Podejrzany początkowo nie chciał przyznać się do celu swojej nocnej wizyty w Łodzi, jednak po rozmowie z policjantami przyznał, że komunikował się z 9-latką i składał jej propozycje seksualne.

Mężczyzna, który notowany był w przeszłości za inne przestępstwa, usłyszał zarzut dotyczący składania za pośrednictwem Internetu propozycji obcowania płciowego osobie poniżej 15 roku życia w celu doprowadzenia małoletniej do poddania się tej czynności, co w polskim prawie zagrożone jest karą do 3 lat pozbawienia wolności. Decyzją sądu na wniosek Prokuratury Rejonowej Łódź-Śródmieście, został tymczasowo-aresztowany na 3 miesiące.

