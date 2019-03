Wywiad Rabieja o adopcji dzieci wywołał burzę. Jest komentarz Trzaskowskiego

– Najpierw przyzwyczajmy ludzi, że związki partnerskie to nie jest samo zło, że nie niszczą tkanki społecznej i polskiej rodziny. Potem łatwiej będzie o kolejne kroki, o równość małżeńską z adopcją – powiedział Paweł Rabiej w rozmowie z „ DziennikiemGazetą Prawną” Wiceprezydent Warszawy przyznał, że chciałby móc zawrzeć małżeństwo homoseksualne i w gruncie rzeczy jest to rozwiązanie bardzo konserwatywne. – W sytuacji, w której trudno ludziom być ze sobą, nie chcą budować relacji opartej na zaufaniu. Tworzenie takich małżeństw sprzyja stabilizacji społecznej- tłumaczył.



Rabiej podkreślił, że nie chce zmieniać społeczeństwa na siłę. – W wielu krajach adopcja dzieci przez pary homoseksualne jest dozwolona i nie spowodowała trzęsienia ziemi, ale jestem za etapowaniem: najpierw wprowadźmy związki partnerskie, potem równość małżeńską, a na koniec przyjdzie czas na adopcję dzieci – podkreślił.

Wywiad wywołał wiele komentarzy. Po kilku godzinach od jego publikacji Paweł Rabiej podkreślił na Twitterze, że jego wypowiedź ma charakter prywatny i w żadnym stopniu nie jest stanowiskiem ratusza ani Koalicji Europejskiej. Głos zabrał także Rafał Trzaskowski. „Działaniom Warszawy przyświeca walka z brakiem tolerancji. Wypowiedzi wykraczające poza program Koalicji Europejskiej mogą zniszczyć nasz wysiłek w walce z nienawiścią. Poleciłem wiceprezydentowi Rabiejowi zajęcie się wyłącznie zadaniami, które mu wyznaczyłem” – przekazał prezydent stolicy.

Coming out Rabieja

Paweł Rabiej wyznał, że jest gejem we wrześniu 2016 roku w programie „Pociąg do polityki” na antenie Polsatu. – Jestem gejem, to jest jakiś element mojej tożsamości, ale wspieram ruchy LGBT także dlatego, że one dzisiaj walczą o ważne rzeczy, o równość, o to, żeby były w Polsce związki partnerskie – przyznał Rabiej. Polityk Nowoczesnej podkreślił, że jego „tożsamość nie jest dla niego dominująca”. – To jest jakiś element mojego życia, ale nie wybijający się na pierwszy plan – tłumaczył. Dodał też, że mówienie o orientacji nie jest dla niego kłopotliwe. – Myślę, że jeśli ktoś chce się dowiedzieć, to może mnie spytać o to wprost. Myślę, że to nie jest taka część osobowości, której należy się wstydzić, ani którą należy przesadnie eksponować – tłumaczył.

Jego partnerem od wielu lat jest Michał Cessanis – dziennikarz, podróżnik i redaktor naczelny portalu Na walizkach. W przeszłości był związany z magazynem „National Geographic”. Przez kila lat był gościem w programie „Pytanie na śniadanie” w TVP2, gdzie opowiadał widzom o ciekawostkach ze świata i przygodach, które przeżywał podczas podróży. Obecnie współpracuje z „Dzień dobry TVN”.