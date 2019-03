IKEA wycofuje produkt. Pojawiło się ostrzeżenie

Ostrzeżenie dotyczące produktu SÖTSAK SKUMTOPP opublikował Główny Inspektorat Sanitarny. Chociaż ciasto zawiera w swoim składzie serwatkę w proszku pochodzącą z mleka, to na etykiecie nie umieszczono odpowiedniej informacji. Osoby z alergią lub nietolerancję na mleko mogły nieświadomie kupić te słodycze i narazić się na wystąpienie niepożądanej reakcji alergennej.

Można zwrócić produkt

IKEA odniosła się już do tej informacji i postanowiła wycofać wspomniany produkt. Firma w oświadczeniu zaznaczyła, że „ciasto SÖTSAK SKUMTOPP jest bezpieczne do spożycia dla osób, które nie cierpią na alergię lub nietolerancję mleka i jego składników” . „Klientom uczulonym lub nietolerującym mleka zalecamy zwrócenie produktu w najbliższym sklepie IKEA w celu uzyskania pełnego zwrotu kosztów. Dowód zakupu nie jest wymagany” – dodano. „Przepraszamy za wszelkie niedogodności. Zapewniamy, że nieustannie dążymy do zapewnienia jak najlepszej jakości naszych produktów” – podkreśliła IKEA.

Komunikat dotyczy ciasta o gramaturze 180 g, z datą przydatności do spożycia pomiędzy 2019-03-12 a 2019-04-18.

