Hołownia ostro o Episkopacie: Miałem wrażenie, że oglądam transmisję z samobójstwa

W czwartek Konferencja Episkopatu Polski przedstawiła dane dotyczące wykorzystywania seksualnego dzieci przez przedstawicieli Kościoła. Według danych zaprezentowanych przez KEP, w latach 1990-2018 zgłoszone zostały 382 takie przypadki. Przewodniczący KEP abp Stanisław Gądecki stwierdził, że pedofilia „nie jest problemem tylko instytucji, ale to jest problem globalny” . – Do tej pory przyzwyczailiśmy się do tego hasła ukutego ideologicznie, mianowicie: pedofilia w Kościele. To hasło, dość zręcznie dobrane, miało z jednej strony wskazać na problem jaki istnieje, a z drugiej – poderwać autorytet Kościoła i doprowadzić do tego, żeby zaufanie wiernych do instytucji Kościoła zostało zniszczone – tłumaczył duchowny.

Do danych jak i wypowiedzi hierarchów odniósł się na Facebooku dziennikarz Szymon Hołownia. Publicysta, autor książek takich jak „Kościół dla średnio zaawansowanych” czy „Święci pierwszego kontaktu” stwierdził, że polski Episkopat „żyje na innej planecie” , jeśli chodzi o rozliczenie przypadków pedofilii.

Co tak rozsierdziło Hołownię? „Naprawdę trzeba wybitnego antytalentu medialnego i zupełnego braku społecznego słuchu, by tę sprawę rozgrywać w ten sposób. Wtedy kiedy trzeba mówić jasno, twardo i krótko, pokazać ludzką twarz, choć cień ludzkich emocji, choć promil spontaniczności i odruchu Samarytanina – rzucić wszystko i iść bandażować zranionych, dostajemy wykład nowego-starego (to bardzo trafne określenie) szefa KEP o ogólnie trudnej sytuacji dzieci na świecie (więc co z tego, że my wytropimy zło, jak inni nie wytropią), spiskowe teorie o mrocznych interesach baronów antykoncepcji, o tym, że komuś zależy na »poderwaniu autorytetu« i »zaufania do hierarchii«, oraz jakże pożądane w tej właśnie chwili refleksje terminologiczno – historyczne o nazistach i komunistach (krakowski hierarcha lubi też katechizować o Żołnierzach Wyklętych, ich mi tutaj bardzo zabrakło). Ach, byłbym zapomniał: jeszcze te ezopowym językiem rzeźbione frazy o tym, by koniecznie nie zapomnieć o miłosierdziu wobec sprawców” – napisał dziennikarz.

Hołownia podkreślił przy tym, że zna wielu polskich biskupów, którzy w pojedynkę „dają nadzieję” .Wymienił w tym kontekście m.in. prymasa Wojciecha Polaka. Zaznaczył jednak, że ta nadzieja znika, gdy hierarchowie zbiorą się w Konferencję Episkopatu Polski. „Oglądając wczoraj tę konferencję miałem wrażenie, że oglądam transmisję z samobójstwa (a co najmniej poważnego samookaleczenia) instytucji. Na szczęście – nie wiary” – podsumował dziennikarz.