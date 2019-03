Nowy sondaż CBOS. Trzy partie w Sejmie, Wiosna Biedronia pod progiem

Z najnowszego sondażu poparcia dla partii politycznych wynika, że gdyby wybory parlamentarne odbyły się w marcu, Prawo i Sprawiedliwość by je wygrało. Na ugrupowanie Jarosława Kaczyńskiego chce głosować 43,9 proc. respondentów. W porównaniu z poprzednim sondażem jest to wzrost o 3,9 punktów procentowych. Oddanie głosu na Platformę Obywatelską zadeklarowało 19,7 proc. badanych. W porównaniu z poprzednim badaniem jest to wzrost o 4,3 proc. Próg wyborczy przekroczyłby także ruch Kukiz'15, na który chce głosować 5 proc. badanych.

To pierwsze badanie, w którym poselskich mandatów nie otrzymują politycy Wiosny Roberta Biedronia, która zdobywa 3,9 proc. głosów (spadek o blisko 6 punktów procentowych w porównaniu z lutym 2019 r.). Blisko progu wyborczego znalazło się Polskie Stronnictwo Ludowe, które może liczyć na 3,5 proc. poparcia. Po jednym procencie głosów uzyskałyby KORWIN (spadek o 1 pkt proc.), Partia Razem (bez zmian) i Partia Zieloni (wzrost o jeden pkt proc). Co ciekawe, w sondażu w ogóle nie uwzględniono Sojuszu Lewicy Demokratycznej.

14 proc. ankietowanych nie było w stanie jednoznacznie określić, na kogo chcieliby oddać swój głos. Prognozowana przez CBOS frekwencja to 75 proc.