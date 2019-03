Gniezno. Uczniowie oskarżeni o seksizm.„Krytyka zwykłej szkolnej zabawy to absurd”

Z informacji Radia Poznań wynika, że uczniowie z samorządu jednego z liceów w Gnieźnie zaproponowali, aby w Dzień Kobiet dziewczęta przyszły na zajęcia w sukienkach lub spódnicach. Te nastolatki, które wzięłyby udział w akcji, miały zostać zwolnione z przepytywania przez nauczycieli w dniu 8 marca.

Kiedy pomysł został ogłoszony w mediach społecznościowych, na pomysłodawców z samorządu szkolnego spadła fala krytyki. Uczniowie zostali oskarżeni o seksizm i nieszanowanie praw kobiet. Oburzona akcją była m.in. Kamila Kasprzak z partii Razem, która stwierdziła, że zachęcanie dziewcząt do korzyści z wkładania spódniczki może prowadzić do uprzedmiotowienia kobiet, a także do stereotypizacji kobiet i sprowadzania jej roli do ładnego wyglądu. Pojawiło się również wiele komentarzy od osób, które twierdziły, że krytyka zwykłej szkolnej zabawy to absurd, a żadna z uczennic nie czuła się urażona.

Głos w sprawie zabrała również dyrekcja szkoły, która przekazała, że podobne akcje są organizowane od wielu lat. W oświadczeniu podkreślono, że w Dniu Chłopaka wszyscy uczniowie płci męskiej, którzy przyjdą na lekcję elegancko ubrani w granitur, także zostają zwolnieni z odpowiedzi. Z kolei w mikołajki na łaskawsze oko nauczyciela mogą liczyć osoby w czerwonych czapkach. Jednocześnie dyrekcja zapewniła, że placówka zorganizuje specjalne warsztaty dotyczące toleracji oraz roli kobiety we współczesnym świecie.