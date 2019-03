Kolejne polskie miasto podpisze kartę LGBT? „Jesteśmy otwarci na rozmowy”

Podpisanie przez prezydenta Warszawy karty LGBT. Decyzja Rafała Trzaskowskiego wywołała falę komentarzy. Szczególne emocje wywołał fragment dotyczący wprowadzenia w szkołach lekcji równościowych oraz edukacji seksualnej, która miałaby być zgodna z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia. Jarosław Kaczyński skrytykował dokument twierdząc, że doprowadzi on do seksualizacji dzieci i jest atakiem na rodzinę. Wiele osób zaznaczało jednak, że fala krytyki, która spadła na włodarza stolicy świadczy o tym, że jego decyzja była słuszna, a dokument chroniący mniejszości seksualne jest potrzebny.

Jak podaje „Gazeta Wyborcza”, już wkrótce kolejne polskie miasto może podpisać kartę. W rozmowie z dziennikiem wiceprezydent Krakowa Andrzej Kulig powiedział, że władze miasta są otwarte na rozmowy w tej kwestii. Samorządowiec podkreślił, że jest gotów stworzyć w urzędzie stanowisko pełnomocnika do spraw równego traktowania i jest otwarty na rozmowy w sprawie podpisania karty LGBT. – Liczę, że środowisko samo podpowie nam, co powinniśmy dla niego robić – mówił Kulig.

Kraków bardziej tęczowy?

Do sprawy odniosła się dziennikarka „Gościa Niedzielnego”, która zapytała zastępcę Jacka Majchrowskiego, „czy Kraków ma być bardziej tęczowy i czy w tej sprawie będzie pytanie do mieszkańców miasta”. W odpowiedzi wiceprezydent zaznaczył, że krakowski magistrat unika wchodzenia w spory ideologiczne, zaznacza jednak, że wobec prawa wszyscy są równi. Pytany o edukację seksualną w szkołach Kulig stwierdził, że „powinna mieć ona miejsce w rodzinie i szkole, o czym przekonują go doświadczenia córek i matki, ginekologa z ponad 40-letnim doświadczeniem”. Sprzeciw wobec działań władz Warszawy ma zdaniem samorządowca charakter polityczny. – Tematyka deklaracji ma mniejsze znaczenie. Jakikolwiek dokument o charakterze światopoglądowym wywołałby podobną nagonkę – powiedział wiceprezydent.

