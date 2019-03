Konwencja PiS w Katowicach. Kaczyński: Polska jest w UE i nie ma innej alternatywy

Prawo i Sprawiedliwość zorganizowało w Katowicach konwencję regionalną pod hasłem „Polska sercem Europy”. Podczas wydarzenia głos zabrali m.in. prezes PiS Jarosław Kaczyński oraz premier Mateusz Morawiecki.

– Liczyłem, że w ciągu tych siedmiu dni, które minęły od spotkania w Rzeszowie usłyszymy ze strony naszych przeciwników jakieś konkrety, konkretne propozycje, zarys programu. W dalszym ciągu mamy tylko szczególnego rodzaju ideologie – powiedział prezes PiS. Jarosław Kaczyński nawiązał także do słów Pawła Rabieja, który mówił o adopcji dzieci przez pary homoseksualne. – Muszę podziękować za szczerość wiceprezydentowi Warszawy Pawłowi Rabiejowi, który postawił sprawę jasno. Nie chodzi o żadną tolerancję, chodzi o afirmację małżeństw jednopłciowych. Chodzi o to, żeby miały prawo do adopcji dzieci. Tu mówimy nie, wara od naszych dzieci – stwierdził Kaczyński.

„Chylę głowę przed ciężką pracą górników”

– Naszym programem jest to, żeby w sercu Europy uzyskać europejski poziom życia dla Polaków. To jest nasza europejskość – tłumaczył. Prezes PiS mówił także o dobrej kondycji finansów publicznych. – 500 plus to symbol, emerytury to symbol, ale mieliśmy też podwyżkę płacy minimalnej, minimalnej stawki godzinowej. Można powiedzieć, że wykonaliśmy to zadanie. Teraz przed nami drugi etap. W jego centrum jest tzw. piątka PiS – tłumaczył. Kaczyński podkreślił w swoim przemówieniu, że konwencja odbywa się na Śląsku, który jest miejscem szczególnym, ponieważ jest to szczególna ziemia, słynąca z etosu pracy, która jest dzisiaj znowu sercem polskiej gospodarki. – Chylę głowę przed ciężką pracą górników, hutników i innych zakładów – zaznaczył.

– Wiemy, gdzie jest Polska. W jakim miejscu Europy, w jakim miejscu świata. Wiemy, że wynika z tego konieczność naszego członkostwa w Unii Europejskiej. Powiedzmy sobie jasno, nie ma innej alternatywy. Jesteśmy w Unii Europejskiej po to, żeby w sercu Europy był europejski poziom życia. O to w Unii będziemy zabiegać – zadeklarował prezes PiS.

„Wyborów nie wygrywają sondaże”

Kaczyński skierował także słowa do polityków swojej partii. – Sondaże są dobre, ale pamiętajcie – wyborów nie wygrywają sondaże, socjologowie. Wybory wygrywa się w ciężkiej pracy, takiej śląskiej – twardej, jednoznacznej. Taka praca nas czeka. Stawką tych wyborów jest przyszłość naszego narodu. Z jednej strony jest nasz projekt, z drugiej koncepcja ideologiczna, która będzie niszczyła same fundamenty polskości – mobilizował członków PiS.

„Śląsk musi być Doliną Krzemową Polski i Europy”

Szef rządu zaczął swoje wystąpienie od pochwalenia lekkoatletów ze Śląska, którzy zdobyli trzy medale na mistrzostwach w Glasgow. – Całe województwo śląskie przoduje w produkcji przemysłowej. To, co obiecaliśmy trzy lata temu staje się rzeczywistością. Zachowaliśmy tę perłę polskiego przemysłu – górnictwo węglowe. Jednocześnie potrafiliśmy rozwijać innowacyjny przemysł. To wielka zasługa Ślązaków. Za ostatnie cztery lata Polska jest na 3. miejscu ze wszystkich państw UE z 14 proc. przyrostem produktywności – przekonywał Morawiecki.

„Dbamy o interesy Polski, ale jednocześnie dbamy tym samym o interesy całej Europy”

Premier podkreślił, że to nie jest przypadek, że w czasach rządów PiS mamy ze wszystkich dużych gospodarek europejskich najszybszy wzrost gospodarczy, jeden z najniższych wskaźników bezrobocia i inflacji. – Polska jest sercem Europy. Dbamy o interesy Polski, ale jednocześnie dbamy tym samym o interesy całej Europy. Potrzeba nam wyścigu technologicznego, a nie ideologicznego. Nasze programy są dla wszystkich, nikogo nie dzielimy. Podejście równościowe, demokratyczne, sprawiedliwe dla wszystkich, staramy się to osiągnąć – zadeklarował premier.

Politycy zaprezentowali także listę kandydatów ze Śląska w wyborach do PE:

Na liście jest dziesięciu kandydatów. Oto ich nazwiska:

1. Jadwiga Wiśniewska

2. Grzegorz Tobiszowski

3. Izabela Kloc

4. Bolesław Piecha

5. Waldemar Andzel

6. Andrzej Sośnierz

7. Józef Kubica

8. Wioletta Koper-Staszowska

9. Bożena Szydlik

10. Stanisław Szwed