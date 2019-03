Kaczyński i Rabiej na wspólnym zdjęciu sprzed lat. Wyjaśniamy, o co chodzi

Podczas konwencji regionalnej PiS w Katowicach Jarosław Kaczyński nawiązał m.in. do słów Pawła Rabieja, który mówił o adopcji dzieci przez pary homoseksualne. – Muszę podziękować za szczerość wiceprezydentowi Warszawy Pawłowi Rabiejowi, który postawił sprawę jasno. Nie chodzi o żadną tolerancję, chodzi o afirmację małżeństw jednopłciowych. Chodzi o to, żeby miały prawo do adopcji dzieci. Tu mówimy nie, wara od naszych dzieci – stwierdził prezes PiS.

Jak się jednak okazuje, obaj politycy się wcześniej znali a ich relacje nie zawsze były tak napięte. Od kilku dni media społecznościowe podbija wspólne zdjęcie prezesa PiS i wiceprezydenta Warszawy. Fotografia pochodzi z 1993 roku, kiedy to Jarosław Kaczyński był liderem Porozumienia Centrum a Paweł Rabiej działaczem, który mocno angażował się w kampanię wyborczą tego ugrupowania przed wyborami w 1993 roku.

Jak podaje portal Gazeta.pl, zdjęcie wykonano podczas konferencji prasowej po przyjeździe polityków z Sarajewa. Na Bałkany udali się w ramach konwoju organizowanego przez Janinę Ochojską. Apelowano wówczas, aby dołączyło do niego jak najwięcej znanych osób. W ten sposób chciano zwrócić uwagę na problem wojny w byłej Jugosławii i konieczności przywrócenia pokoju.

– Wyjazd był podyktowany autentyczną solidarnością. To była powinność, żeby być tam i pomóc, ile możemy – komentował Rabiej w rozmowie z „Rzeczpospolitą”. Dziennik przytoczył także ówczesną opinię Kaczyńskiego o Rabieju. – Jak wkręcił się Paweł Rabiej młodzieniec bardzo inteligentny, (...) tego nie wiem. Miałem do niego znacznie większy dystans niż do jego starszych kolegów, ale nie widziałem powodu, by oponować – stwierdził.