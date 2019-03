Sondaż zaufania do polityków. Kto znalazł się na czele rankingu?

Andrzej Duda zajął pierwsze miejsce w rankingu zaufania do polityków. Głowie państwa ufa 46,3 proc. respondentów. W porównaniu z poprzednim miesiącem jest to wzrost o 4,2 punkty procentowe. Brak zaufania do prezydenta zadeklarowało 44,6 proc. ankietowanych. Stosunek neutralny zachowuje 9,1 proc. pytanych.

Kolejne miejsce w rankingu zajął Mateusz Morawiecki. Zaufanie do premiera zadeklarowało 41,7 proc. Szefowi polskiego rządu nie uda 47,3 proc. respondentów a 10,6 proc. ma stosunek neutralny. Miejsce na podium zajął również lider PSL. Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi ufa 40,6 proc. badanych. Przeciwnego zdania jest 28 proc. respondentów. Neutralny stosunek ma 20,8 proc. ankietowanych. Tym samym szef Ludowców jest najlepiej ocenianym politykiem opozycji pod względem zaufania społecznego.

Poza podium znalazł się Donald Tusk, któremu ufa 38,3 proc., na brak zaufania wskazuje 49,2 proc., a na neutralność - 11,6 proc. Podobny wynik odnotowali Robert Biedroń, któremu ufa 37 proc. osób, nie ufa 42,9 proc. a 17,3 proc. ma neutralne stanowisko oraz Jarosław Kaczyński. Prezesowi PiS ufa 31,1 proc. Lider PiS ma jednak spory elektorat negatywny, gdyż nie ufa mu 58,3 proc. ankietowanych. 9,8 proc. deklaruje, że wobec Kaczyńskiego ma neutralne odczucia. Liderem rankingu nieufności jest natomiast Janusz Korwin-Mikke, do którego zdecydowany brak zaufania zadeklarowało 63,7 proc. badanych.

Pełen sondaż dostępny na portalu Onet.pl.

