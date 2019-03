Wszystkie foki na Helu zostały mamami. W sieci udostępniono nagranie z porodu

Skiper, Szekla i Szperk – to trzy nowe foki, które w ostatnich dniach urodziły się w fokarium na Helu. Wszystkie trzy samice fok, które są pod opieką helskiej Stacji Morskiej - Ewa, Ania i Unda Marina - zostały szczęśliwymi mamami. Maluchy na razie wyglądają jak pluszaki, ale rosną i przybierają na wadze. I to w błyskawicznym tempie – nawet 15 kg na tydzień. – Maluszki czują się bardzo dobrze. W tej chwili karmione są bardzo tłustym mlekiem. Dzięki temu przybierają na wadze około 2 kilogramów dziennie. Później foki zostaną przeniesione do baseników adaptacyjnych. Tam zaczyna się ich droga do samodzielności – powiedziała Natalia Makałowska-Kur ze stacji morskiej w Helu.

Pracownicy fokarium podkreślają, że kiedy maluchy uzbierają odpowiednią warstwę tłuszczu, zostaną przeniesione do baseników adaptacyjnych. Tam nauczą się pływać i polować. Gdy będą gotowe na samodzielność, zostaną wypuszczone do środowiska naturalnego. To nastąpi prawdopodobnie pod koniec maja. Oprócz zdjęć świeżo urodzonych fok, placówka udostępniła także nagranie, na którym widać poród foki Ani.

