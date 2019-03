Ponowna ekshumacja w Jedwabnem? Nowe ustalenia

Pod koniec lutego 2019 roku o gotowości wszczęcia prac ekshumacyjnych mówił prezes Instytutu Pamięci Narodowej. Z ustaleń RMF FM, wynika, że Prokuratura Krajowa nie widzi podstaw do wznowienia postępowania w tej sprawie. Rzeczniczka prokuratury Ewa Bialik przypomniała, że „pierwsze śledztwo dotyczące zbrodni w Jedwabnem zostało umorzone w czerwcu 2003 roku” z powodu braku wystarczających dowodów, które mogłyby udowodnić tezę, że brały w niej udział osoby, które nie zostały jeszcze osądzone. Wydano wówczas prawomocne postanowienie.

Do masowego zabójstwa Żydów w Jedwabnem doszło 10 lipca 1941 roku. Śmierć poniosło co najmniej 340 Żydów, z których większość została spalona w stodole. Ekshumacja w Jedwabnem odbyła się w 2001 roku na przełomie maja i czerwca. Jak podaje RMF FM, na prośbę strony żydowskiej, decyzję o nieprzeprowadzeniu pełnej ekshumacji (miało to być niezgodne z tradycjami religijnymi Żydów), podjął w 2001 roku Lech Kaczyński. Wówczas pełnił funkcję ministra sprawiedliwości.