Kontrole NIK w dziesięciu komendach policji. W związku z wizytami ministra Zielińskiego

Wnioskowała o to posłanka PO Bożena Kamińska, która otrzymała anonimowe sygnały od tamtejszych policjantów, skarżących się na działania wiceministra spraw wewnętrznych i administracji Jarosława Zielińskiego.

– Zwracam się do Najwyższej Izby Kontroli o sprawdzenie, czy funkcjonariusze nie byli delegowani do innych zadań niż mają przypisane w swoich obowiązkach, że nie są również ściągani z dni wolnych od pracy, żeby uczestniczyć w wydarzeniach i świętach wtedy, kiedy przyjeżdża pan wiceminister Jarosław Zieliński, również czy są właściwie zachowane procedury ich wynagradzania – powiedziała Kamińska.

Szef NIK Krzysztof Kwiatkowski poinformował, że w ramach przygotowania do kontroli Izba zwróciła się do MSWiA z wnioskiem o udostępnienie informacji dotyczących zadań nadzorczych i kontrolnych ze strony ministerstwa w stosunku do policji. – Czekamy na odpowiedź ministra do 30 marca – powiedział Kwiatkowski.

