Trybunał Sprawiedliwości UE zdecyduje o legalności KRS

W Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej 19 marca 2019 roku odbędzie się rozprawa ws. pytań Sądu Najwyższego dotyczących m.in. zdolności Krajowej Rady Sądownictwa do wykonywania konstytucyjnego zadania stania na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów. TSUE ma zdecydować, czy nowa Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego jest na gruncie traktatów unijnych niezależną i niezawisłą instytucją, jeżeli jej członkowie zostali wyłonieni przy pomocy obecnej KRS – organu, którego członkowie zostali powołani przez Sejm.

Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej prawdopodobnie zapadnie za kilka tygodni. Możliwe, że przed tym rozstrzygnięciem poznamy decyzję polskiego Trybunału Konstytucyjnego w sprawie Krajowej Rady Sądownictwa. Początkowo wyrok w tej sprawie miał zapaść 19 marca, ale został odroczony do 25 marca.

Tryb przyspieszony

W grudniu ubiegłego roku do Sądu Najwyższego wpłynęło postanowienie Prezesa Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 26 listopada 2018 roku o objęciu trybem przyspieszonym spraw odesłań prejudycjalnych skierowanych do TSUE przez Sąd Najwyższy w sierpniu i wrześniu. Wcześniej prezes Trybunału postanowił również połączyć te sprawy do celów etapu pisemnego i etapu ustnego postępowania oraz wydania wyroku.

Jak przekazał SN, pytania te dotyczyły m.in. „zdolności KRS do wykonywania konstytucyjnego zadania stania na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów w kontekście ustrojowego modelu ukształtowania Rady oraz dotychczasowej jej działalności”.

„Prezes TSUE zauważył m.in., że niezwłoczne wydanie rozstrzygnięcia przez Trybunał może rozwiać poważne wątpliwości, z jakimi boryka się sąd odsyłający, co do zasadniczych kwestii mających związek z podstawowymi przepisami prawa UE, jak również w szczególności z niezawisłością sędziowską, którą prawo to gwarantuje, a także co do konsekwencji, jakie mogłaby mieć wykładnia tego prawa dla samego składu oraz samych zasad funkcjonowania tego sądu jako najwyższej instancji sądownictwa państwa członkowskiego” – czytamy.

