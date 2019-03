Trener sportów walki: Teksty o „biciu pedałów” w szatni są normą

Sobieszek włączył się do akcji Kampami Przeciw Homofobii, bo jak mówi w „świecie sportu wciąż pokutuje stereotypowe podejście do wielu spraw, jak choćby ról społecznych kobiet i mężczyzn, definiowania kobiecości, czy koloru skóry”. – Choć trzeba uczciwie przyznać, że rasizmu w sportach walki jest obecnie dużo mniej, niż było jeszcze kilkanaście lat temu, gdy zaczynałem trenować, a i dziewczyn na treningach jest coraz więcej. Mam nadzieję, że z czasem podobna zmiana dokona się w podejściu do osób o innej orientacji – mówi.

Zasłona dymna Klepackiej

Przyłączył się do kampanii #SportPrzeciwHomofobii, bo jego zdaniem to przejaw odpowiedzialności i sygnał dla społeczeństwa, że nie każdy sportowiec jest „troglodytą z ćwiartką mózgu”. Były sportowiec krytycznie odnosi się do wypowiedzi Zofii Klepackiej, windsurferki, która w ostatnich tygodniach nie szczędzi homofobicznych haseł. – To, co zrobiła Zofia Klepacka, to nie jest akt odwagi. Szczucie na ludzi, którzy na co dzień zmagają się z dyskryminacją, nie jest dla mnie żadną odwagą. Po Zofia przyłączyła się do narracji totalnie wszechobecnej w środowisku sportowym. Płynąć z głównym nurtem, to akurat każdy potrafi. Zresztą gdyby chciała naprawdę odważnie głosić swoje poglądy, nie korzystałaby z zasłony dymnej w postaci dziadka walczącego w Powstaniu Warszawskim i swoich dzieci. A co będzie jeśli to jej syn powie za kilkanaście lat: „mamo jestem gejem” ? Przestanie go kochać? – zastanawia się Grzegorz Sobieszek.

#SportPrzeciwHomofobii

Dodaje, że wypowiedzi takie jak te Klepackiej, są bardzo ryzykowne z perspektywy współpracy ze sponsorami, „bo jest duża szansa, że prezes firmy który decyduje o podjęciu współpracy ze sportowcem, może mieć mniej dyskryminujące podejście do osób homoseksualnych, niż Zofia”. – Przypomnę tylko, że legenda światowego boksu Manny Pacquiao stracił milionowy kontrakt z jedną z firm odzieżowych po swoich homofobicznych wypowiedziach w TV – zauważa.



Do akcji KPH włączyli się także inni przedstawiciele sportów walki, m.in. mistrz Polski Muay Thai Kamil Siemaszko, wicemistrz Europy Jiu-jitsu Ne Waza Tomasz Paszka i mistrz świata z 2016 oraz aktualny mistrza Polski w brazylijskim Jiu-jitsu, Maciej Kozak.

Czytaj także:

Małysz przeciw homofobii w sporcie: Wśród sportowców są ludzie o różnej orientacji