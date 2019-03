„Wprost” pisze o Kampanii Przeciw Homofobii. Pawłowicz: Nikt nie każde ujawniać choremu jego przypadłości

W Kampanię Przeciw Homofobii zaangażowało się wielu znanych sportowców m.in. były piłkarz Radosław Majdan, podwójna mistrzyni świata w żeglarstwie Jolanta Ogar-Hill, mistrz Polski Muay Thai Kamil Siemaszko, pływaczka paraolimpijska Karolina Hamer, trener Muay Thai i MMA Grzegorz Sobieszek, wicemistrz Europy jiu-jitsu ne-waza Tomasz Paszka i mistrz świata z 2016 oraz aktualny mistrz Polski w brazylijskim jiu-jitsu Maciej Kozak.

Adam Małysz powiedział „Wprost”, że jest przeciwny homofobicznym wypowiedziom sportowców i akcjom uderzającym w środowiska LGBT inicjowanym przez kibiców, które ostatnio na polskich stadionach miały miejsca. – Wśród sportowców są osoby o różnych poglądach, wyznaniach czy orientacji. Pomijając skandaliczność samych haseł, ludzie wywieszający obraźliwe transparenty nie wiedzą przecież, czy przy okazji nie obrażają i nie grożą swoim ulubieńcom, zawodnikom, którzy w barwach ich drużyny biegają po boisku – stwierdził. To samo jego zdaniem dotyczy kibiców. – Czy z racji pewnych różnic, jakaś osoba nie ma prawa wspierać zawodników, nie ma dla niej miejsca na stadionie? Dla mnie to nie do pomyślenia – zauważa. Adam Małysz przyznał, że na szczęście w skokach narciarskich nie spotkał się z homofobicznym zachowaniem fanów. – Chciałbym jednak, by wszystkie imprezy sportowe kojarzyły się z atmosferą święta i dobrej zabawy. Zresztą nie chodzi tylko o sport, na takie nienawistne akcje nie powinno być miejsca nigdzie – podkreśla.

„Nikt nie każe ujawniać choremu jego przypadłości”

Najnowsze wydanie tygodnika „Wprost” postanowiła ocenić Krystyna Pawłowicz. „»Wprost« chwali za pozytywny stosunek do osób zaburzonych seksualnie Małysza, Hołowczyca, Jędrzejczyk, Majdana i gani sportowców »homofobów«, bo »sportowcy boją się ujawnić swą orientację z obawy przed utratą sponsorów«" – napisała Krystyna Pawłowicz na Twitterze. „Ale nikt nie każe ujawniać choremu jego przypadłości, bo czym się chwalić?” – dodała posłanka Prawa i Sprawiedliwości.

