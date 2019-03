RMF: Zamachowiec z Nowej Zelandii był w grudniu w Polsce. Miał przemierzyć 2000 kilometrów

W poniedziałek „Telegraph” podał, że 28-letni zamachowiec Brenton Tarrant, który w piątek zabił 50 osób w Nowej Zelandii, w przeszłości odwiedził: Wielką Brytanię, Turcję, Serbię, Bośnię, Czarnogórę, Chorwację, Francję, Portugalię, Hiszpanię, Bułgarię, Rumunię, Węgry, Islandię, Argentynę, a także Polskę. Polskie służby potwierdziły, że zamachowiec z Nowej Zelandii, był w naszym kraju w grudniu ubiegłego roku – podaje nieoficjalnie RMF FM. Miał przemierzyć ponad 2000 kilometrów.

Na obecnym etapie, służby próbują ustalić dokładny przebieg wizyty zamachowca w Polsce. Po przeanalizowaniu historii logowań jego telefonu, ustalono, że przemieszczał się lokalnymi drogami i autostradami. Sprawdzane są również bilingi zamachowca, a także zapis nagrań z monitorigu. RMF FM podaje nieoficjalnie, że Breton Tarrant z Polski pojechał na Litwę.

Nazwisko polskiego hetmana

Wcześniej informowaliśmy o tym, że wśród licznych napisów i dat, jakie na swojej broni i magazynkach zamieścił zamachowiec z Christchurch, znalazł się jeden odwołujący do Feliksa Kazimierza Potockiego. Jako hetman polskiego wojska brał on udział m.in. w bitwie pod Wiedniem w 1683 roku, uważanej przez historyków za kluczową dla powstrzymania tureckiej ekspansji na Europę. Wpisuje się to w rasistowski, antymuzułmański przekaz płynący z 74-stronicowego manifestu zamachowca, który trafił do sieci.

Na ekwipunku 28-letniego mężczyzny były też wymalowane liczby „14”, mające znaczenie dla środowisk neonazistowskich. Z kolei podczas przygotowań do zamachu terrorysta słuchał popularnej serbskiej kompozycji, znanej szeroko w sieci jako „Remove kebab”. Utwór ten odnoszony jest do czystek etnicznych popełnianych na bośniackich Turkach, a w szerszym kontekście jest ogólnie antymuzułmański.