Jest wyrok ws. napadu na polskiego taksówkarza. Mężczyzna jest w stanie wegetatywnym

Na trasie pomiędzy Babigoszczą a Przybiernowem 14 sierpnia 2018 roku na poboczu drogi znaleziono Mirosława W., kierowcę taksówki ze Świnoujścia. Mężczyznę zaatakowali klienci z Niemiec – bili go i dusili, po czym wyrzucili go z pojazdu. Mirosław W. został przetransportowany do szpitala w Szczecinie, gdzie kilka godzin lekarze walczyli o jego życie. Jest w stanie wegetatywnym.

Trzy dni później niemiecka policja zatrzymała w Berlinie sprawców ataku na polskiego taksówkarza. W poniedziałek 18 marca zapadł wyrok w tej sprawie. Oskarżona w sprawie napadu na taksówkarza kobieta dostała wyrok 2 lat i 9 miesięcy więzienia, jeden mężczyzna – 2 lata i 3 miesiące, a drugi – 1 rok i 6 miesięcy. Wyroki są nieprawomocne.

Z wyrokiem nie zgadzają się dzieci poszkodowanego. Już zapowiedzieli odwołanie.

