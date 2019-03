Zdjęcia więźnia z Chełma trafiły na Facebooka. Co na to władze placówki?

O sprawie poinformował „Dziennik Wschodni”. Zdjęcia mężczyzny przebywającego w chełmskim Zakładzie Karnym trafiły na Facebooka za sprawą kobiety, która prawdopodobnie jest partnerką osadzonego. Więzień najwyraźniej aktywnie spędza czas odsiadki, regularnie trenując i wspomagając się odżywkami. „Mój wojownik”, „Mój jedyny” czy „Skorumpowany Zakład Karny w Chełmie” – takimi podpisami opatrzono fotografie ukazujące umięśnionego mężczyznę. Inne ze zdjęć przedstawiają suplementy, które teoretycznie są za kratkami zakazane.

„Pozyskane drogą nielegalną”

Co na to Zakład Karny? – Odbywający karę nie mają prawa do telefonów komórkowych – powiedział w rozmowie z „Dziennikiem Wschodnim” kpt. Łukasz Bielak. – Dostęp do internetu możliwy jest dla nich jedynie w miejscu wyznaczonym, a więc poza celami. Ponadto ten dostęp ogranicza się jedynie do biuletynów informacji publicznej, w tym strony Rzecznika Praw Obywatelskich. Aktywność na portalach społecznościowych jest wykluczona – dodał. Wyjaśnił, że w przypadku suplementów diety oraz sprzętu sportowego, zgodę na jego używanie w celi można wydać po uzyskaniu opinii lekarza.