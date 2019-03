New Look znika z Polski. Jaki jest powód?

O decyzji zarządu New Look Poland poinformował serwis fashionunited.uk. Polski oddział brytyjskiej firmy złożył wniosek o ogłoszenie upadłości. W oświadczeniu złożonym 18 marca w warszawskim Sądzie Rejonowym przekazano, że sieciówka biorąc pod uwagę aktualną pozycję finansową i handlową stwierdziła, że nie jest w stanie kontynuować sprzedaży i postanowiła zakończyć działalność. Dodano, że firma nie osiągnęła niezbędnej rentowności, by funkcjonować w pełni samodzielnie. Do momentu wyznaczenia zarządcy przez sąd upadłościowy marka będzie kontynuowała sprzedaż.

Cięcia także na Wyspach

Wcześniej marka wycofała się z rynku chińskiego i belgijskiego. „Puls Biznesu” już w styczniu informował, że New Look miał zamknąć część sklepów także w Wielkiej Brytanii, zwalniając przy tym około tysiąca pracowników. Zamiary likwidacji niektórych placówek w Europie zostały ogłoszone już w październiku ubiegłego roku.

Firma New Look powstała w 1969 roku. Pierwszy sklep marki powstał w Polsce około 10 lat temu. Placówki otwierano także w innych krajach, w tym w Rumunii,Francji, Holandii, Korei Południowej, Singapurze, Niemczech, Rosji czy Azerbejdżanie.