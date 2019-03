Braun domaga się penalizacji homoseksualizmu. Propozycję chce przedstawić w PE

– Konfederaci traktują tę kwestię w kategorii oczywistości. Dla nas to nie jest kontrowersyjne. Nie będą zboczeńcy wychowywać nam dzieci. Nie będą sodomici nauczać Polaków tolerancji. (…) Chcą, żeby było łatwiej i nie było to karalne (...) Te tęczowe parady, bynajmniej nie mają na celu osiągnięcia tego, żeby pederastów przepraszam, w dworcowych kiblach po mordzie nie bili za mocno. Chodzi o to, żeby wyciągnąć rękę po nasze dzieci i w związku z tym – tak jest, ja to postuluję: karalność sodomii jako takiej – powiedział Grzegorz Braun w rozmowie z Marcinem Rolą.

Zdaniem działacza „niekonwencjonalne zachowania w sferze seksualnej prowadzą do przedwczesnej śmierci, a z całą pewnością – podwyższają ryzyko zachorowań na wszystko”. – Tak mówią statystyki. Młodym ludziom – jeśli już – należy właśnie mówić, że (zachowania homoseksualne – przyp. red.) są bardzo ryzykowne, także pod względem biologicznym – tłumaczył.

„Traktują sodomitów jako zaginiony lumpenproletariat swojej rewolucji”

– Rewolucja światowa, mafie, służby i loże, Żydzi i masoni – nie bójmy się używać tych słów – traktują sodomitów jako zaginiony lumpenproletariat swojej rewolucji – stwierdził były kandydat na prezydenta Gdańska. – Dziś wydaje mi się, że szydło tak bardzo wyszło z worka, tak bardzo ujawniło się, o co tak naprawdę chodzi, że nie ma mowy jakimś modus vivendi, że osiągniemy w tym obłędzie tolerancjonizmu jakąś linię demarkacyjną i wtedy sodomici powiedzą: ok, już mamy cośmy chcieli. Nie! Oni chcą dobierać się do naszych dzieci – przyznał dodając, że dzisiaj opowiada się za penalizacją aktywności homoseksualnej. Były kandydat na prezydenta Gdańska stwierdził, że członkowie Konfederacji chcą przedstawić tą propozycję na forum Parlamentu Europejskiego. – Nie będą zboczeńcy wychowywać naszych dzieci. Nie będą sodomici nauczać Polaków o tolerancji – podkreślił.

Komentując działalność Roberta Biedronia i Pawła Rabieja polityk Konfederacji powiedział, że powinni trafić do więzienia, ponie emocjonując się powiedział: "Do więzienia! Publiczny, zawodowy sodomita do więzienia.