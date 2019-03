Schetyna opublikował artykuł w „The Guardian”. „Przewodzę polskiej, zjednoczonej opozycji”

„Przewodzę polskiej, zjednoczonej opozycji. Przywrócimy nasz kraj do Europy” – tak brzmi tytuł artykułu Grzegorza Schetyny opublikowanego w „The Guardian”. Lider PO na wstępie przypomniał wezwanie Emmanuela Macrona do zreformowania Unii Europejskiej nazywając je „znakiem nadziei dla całego kontynentu” . Polski polityk stwierdził, że „pomimo różnic, jesteśmy zgodni co do kwestii fundamentalnych” . „Musimy ożywić UE czyniąc ją bardziej demokratyczną, spójną i sprawiedliwą. Musimy wzmacniać Europę przed wrogami, którzy chcą ją osłabić, a mianowicie przed wewnętrznymi siłami populistycznymi i zagranicznymi mocarstwami, które je wspierają” – przekonuje Schetyna.

Co będzie, jeśli PiS wygra wybory?

Przewodniczący PO w swoim tekście stwierdził, że gdy „populiści sięgają po władzę, jak rządzący w Polsce PiS, marzą o wprowadzeniu podziałów wśród partii demokratycznej opozycji” . „Ale pokonaliśmy ich cyniczną strategię tworząc Koalicję Europejską przed wyborami do europarlamentu. Ten nowy demokratyczny sojusz, któremu przewodzę, jest na dobrej władze do pokonania PiS-u – najpierw w maju, a następnie w wyborach parlamentarnych jesienią” – dodał Schetyna.

Dalej polityk przekonuje, że Polacy należą do jednego z najbardziej proeuropejskich narodów w całej UE, a Jarosław Kaczyński, którego Schetyna określa „de facto szefem polskiego rządu” ma „zatruwać nasze więzi” ze Wspólnotą. Szef PO argumentuje, że obecny rząd zmarginalizował Polskę w UE do tego stopnia, że „jej głos ma niewielkie znaczenie”. Schetyna przedstawił także swoją wizję polskiej polityki po ewentualnej wygranej PiS-u w wyborach. „Jeśli PiS sięgnie po drugą kadencję, Kaczyński może dobrze zarządzać dawkami swojej ksenofobicznej trucizny, całkowicie podporządkowując polskie sądownictwo i media kaprysom jego partii” – czytamy w tekście.

Koalicja Europejska chce pomóc UE

W dalszej części artykułu znalazły się kolejne zapewnienia na temat tego, jak zmieni się obraz polskiej polityki wobec UE po wygranej Koalicji Europejskiej w wyborach. „Jeśli zdobędziemy władzę w Polsce, Koalicja Europejska zamierza zainicjować strategiczną debatę wśród przywódców UE w celu opracowania skutecznych środków instytucjonalnych i poszerzenia zasobów obronnych Wspólnoty” . „Wezwanie Macrona do europejskiej odnowy nadeszło w odpowiednim momencie. Jesteśmy zdeterminowani, by przywrócić Polsce należne miejsce w Europie i jesteśmy gotowi podjąć się wspólnego reformowania UE” – podsumował Schetyna.

Co pisał Macron?

Przypomnijmy, tekst Emmanuela Macrona pojawił się w dziennikach w 28 krajach członkowskich Unii Europejskiej. W Polsce kolumny prezydentowi Francji użyczyła „Rzeczpospolita”. Tekst ukazał się także m.in. w brytyjskim „Guardianie”, niemieckim „Die Welt” i hiszpańskim „El Pais”. Emmanuel Macron kreśli w nim wizję zagrożonego Starego Kontynentu, wzywa do przebudzenia i głosowania w majowych wyborach. Szereg propozycji prezydenta dotyczy z jednej strony głębokiej reformy Unii Europejskiej tak, by sprostała globalnym wyzwaniom, a z drugiej zmierza do ochrony i obrony obywateli bloku.

„Nigdy od czasów II wojny światowej Europa nie była tak bardzo potrzebna. A jednocześnie Europa nigdy nie była tak bardzo zagrożona” – pisze Macron. Jako symbol kryzysu, w którym znalazła się UE, przedstawia brexit. Jako winnych doprowadzenia do rozłamu w UE przedstawia nacjonalistów. „Nacjonalistyczne zamknięcie nie proponuje niczego; to odrzucenie bez projektu. I ta pułapka zagraża całej Europie: ci, którzy wykorzystują gniew, wspierani przez fałszywe informacje, obiecują wszystko i nic” – ostrzega prezydent Francji.