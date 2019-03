Doda zawiesiła karierę ze względu na „nowotwór w rodzinie". Teraz wyjaśniła kto z jej bliskich zachorował

W ostatnich miesiącach Doda była bardzo aktywna zawodowo. Pod koniec lutego odbył się koncert „Artyści przeciw nienawiści”, którego piosenkarka była pomysłodawczynią. W wydarzeniu udział wzięło wielu polskich artystów, którzy zagrali we wspólnym celu – walce z hejtem. W marcu wokalistka wydała kolejną płytę. We wtorek 12 marca 2019 roku piosenkarka poinformowała fanów, że jej rodzina znalazła się w trudnej sytuacji. „Niestety nie mam dobrych informacji. W mojej rodzinie pojawił się nowotwór. Z przykrością muszę przełożyć najbliższe aktywności zawodowe na późniejszy czas. Proszę o wyrozumiałość i wsparcie” – napisała Doda na Facebooku.

Paweł Rabczewski jest już po operacji

Kolejnych informacji Doda udzieliła 20 marca. Piosenkarka we wpisie na Instagramie podziękowała najpierw za troskę oraz liczne wiadomości, a także oferty pomocy od lekarzy. „Mój tata przeszedł poważną operacje, dochodzi do siebie i czuje się coraz lepiej.Dzięki czemu i ja staje psychicznie na nogi” – dodała artystka. „Jeżeli wszystko pójdzie dobrze to zobaczymy się 5.04 na podpisywaniu płyt w Poznaniu.Ciesze się na to spotkanie” – podsumowała.

Ojciec Dody, Paweł Rabczewski, jest utytułowanym sztangistą. Na swoim koncie ma medale mistrzostw świata i mistrzostw Europy. Wystąpił również na igrzyskach olimpijskich w Moskwie w 1980 roku, gdzie zajął 6. miejsce.