Beata Kempa o swoich kompetencjach: Mój angielski jest na poziomie bardzo dobrym podstawowym

Liderką Zjednoczonej Prawicy w okręgu dolnośląsko-opolskim jest Anna Zalewska. „Dwójka” przypadła Beacie Kempie, która pytana o to, „dlaczego ewakuuje się do Brukseli” zapytała retorycznie „cóż to jest za słowo «ewakuacja»”. – Ja funkcjonuję w tej dużej polityce od 14 lat. To jest sporo – dodała w rozmowie z Radiem Zet. Minister ds. pomocy humanitarnej twierdzi, że jej misja może być kontynuowana także poza Kancelarią Premiera. – Może przede wszystkim można ją kontynuować na poziomie Brukseli, Unii Europejskiej – podkreśliła.

Pytana o kompetencje językowe stwierdziła, że wprawdzie język angielski „już dzisiaj trzeba znać”, ale „też trzeba powiedzieć, że w PE należy władać i wypowiadać się w językach ojczystych, jest tłumaczenie symultaniczne” . Dziennikarka prowadząca rozmowę podkreśliła, że angielski może być przydatny podczas rozmów kuluarowych, które są bardzo ważne i dopytywała o to, czy Kempa ma „wyszlifowany angielski”. – Myślę, że jest na poziomie podstawowym bardzo dobrym – skwitowała minister ds. pomocy humanitarnej.

Kto startuje z list PiS-u?

Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się już 26 maja 2019 roku. W ostatnich tygodniach partie kompletują swoje listy. – Drużyna wspaniała, silna, postacie nietuzinkowe. Każdy z nas jest zdeterminowany do ciężkiej pracy – powiedziała Beata Szydło, prezentując kandydatów Prawa i Sprawiedliwości do Parlamentu Europejskiego w okręgu małopolsko-świętokrzyskim. Na liście, którą otwiera Beata Szydło, znaleźli się także Ryszard Legutko, który wystartuje z drugiego miejsca oraz wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki i Dominik Tarczyński. Na dalszych pozycjach znaleźli się: Włodzimierz Bernacki, Barbara Bartuś, Elżbieta Duda, Michał Cieślak, Arkadiusz Mularczyk oraz Anna Krupka.

Liderami pozostałych list Prawa i Sprawiedliwości w wyborach do Parlamentu Europejskiego są: Joachim Brudziński, Jacek Saryusz-Wolski, Anna Fotyga, Zdzisław Krasnodębski, Karol Karski, Jadwiga Wiśniewska, Witold Waszczykowski, Elżbieta Kruk, Adam Bielan, Kosma Złotowski, Anna Zalewska, a także Tomasz Poręba.