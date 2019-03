Zmiany w programie Rodzina 500+? Gowin: Zamiast 500 złotych na pierwsze dziecko...

Na zorganizowanej pod koniec lutego konwencji Prawa i Sprawiedliwości zaprezentowano nowe propozycje programowe ugrupowania m.in. rozszerzenie programu Rodzina 500+, a także wprowadzenie udogodnień dla młodych ludzi oraz emerytów.

Do kwestii rozszerzenia programu Rodzina 500+ odniósł się Jarosław Gowin w programie „Rozmowa Piaseckiego” TVN 24. – Trzeba zastanowić się nad kontekstem, czyli nad alternatywą. Co mówi opozycja? Po pierwsze, że ukradliśmy im program, po drugie, że realizacja tego programu doprowadzi do dewastacji gospodarczej, a po trzecie, że jak dojdą do władzy, to rozdadzą jeszcze więcej. Na tym tle, jako wolnorynkowiec, wolę żeby rządy w Polsce sprawowała Zjednoczona Prawica – powiedział minister nauki i szkolnictwa wyższego. – Gdyby była alternatywa, zapewne bym namawiał kolegów z rządu do tego, żebyśmy raczej poszli w stronę prodemograficzną, czyli zamiast 500 plus na pierwsze dziecko, to na przykład 1000 złotych na trzecie, bo to jest silny bodziec prodemograficzny – stwierdził Jarosław Gowin.

Polityk przyznał, że „jego głęboki entuzjazm” budzą trzy inne propozycje z tak zwanej piątki Prawa i Sprawiedliwości. – Obniżenie PIT-u dla wszystkich, dolnej stawki, likwidacja PIT-u dla młodych (...) i trzecia, najważniejsza dla mnie rzecz, czyli obniżenie kosztów pracy – wymienił Gowin. Minister podkreślał ogromne znaczenie konsumpcji, a także inwestycji jako „silników rozwojowych”. – W następnych kadencjach trzeba się będzie skoncentrować na wzmocnieniu drugiego silnika rozwojowego, czyli na inwestycjach – prognozował polityk na antenie TVN 24.

