Muzeum Auschwitz apeluje do zwiedzających: Nie pozujcie na torach kolejowych

„Kiedy przyjedziesz do Muzeum Auschwitz, pamiętaj, że jesteś w miejscu, w którym zginęło ponad milion osób. Uszanuj pamięć o nich” – czytamy na Twitterze Auschiwtz Memorial. Zaapelowano, by osoby, które odwiedzają to miejsce nie robiły sobie zdjęć na torach kolejowych. „Są lepsze miejsca, aby nauczyć się utrzymać równowagę niż to, które symbolizuje wywózkę setek tysięcy ludzi na śmierć” – dodano.

Post spotkał się z dużym zainteresowaniem internautów. Został polubiony ponad 17 tys. razy. Użytkownicy mediów społecznościowych udostępnili go 6,5 tys. razy. „To bardzo ważny post”, „W pełni się zgadzam”, „Dobrze, że ktoś to powiedział” – komentowali internauci. Jednak byli również i tacy, którzy mieli inną opinię na ten temat. „Chodzenie po torach pokazuje, że żyjemy dzisiaj w znacznie lepszym świecie. Niech ludzie się uśmiechają. Pamięć nie oznacza bycia przez cały czas poważnym” – napisał jeden z użytkowników mediów społecznościowych. „Uśmiechanie się należy do natury człowieka” – odpowiedziało Auschwitz Memorial na Twitterze. Dodano, że nie trzeba być cały czas poważnym, ale pewne zachowania są „po prostu lekceważące”.

Czytaj także:

Przerażające odkrycie w drodze na Mount Everest. Ratownicy muszą usunąć ciała wspinaczy