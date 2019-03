Muzeum Auschwitz apeluje do zwiedzających: Nie pozujcie na torach kolejowych

„Kiedy przyjedziesz do Muzeum Auschwitz, pamiętaj, że jesteś w miejscu, w którym zginęło ponad milion osób. Uszanuj pamięć o nich” – czytamy na Twitterze Auschiwtz Memorial. Zaapelowano, by osoby, które odwiedzają to miejsce nie robiły sobie zdjęć na torach kolejowych. „Są lepsze miejsca, aby nauczyć się chodzić po belce i starać się utrzymać równowagę niż to, które symbolizuje wywózkę setek tysięcy ludzi na śmierć” – dodano.

Post spotkał się z dużym zainteresowaniem internautów. Został polubiony ponad 17 tys. razy. Użytkownicy mediów społecznościowych udostępnili go 6,5 tys. razy. „To bardzo ważny post”, „W pełni się zgadzam”, „Dobrze, że ktoś to powiedział” – komentowali internauci. Jednak byli również i tacy, którzy mieli inną opinię na ten temat. „Chodzenie po torach pokazuje, że żyjemy dzisiaj w znacznie lepszym świecie. Niech ludzie się uśmiechają. Pamięć nie oznacza bycia przez cały czas poważnym” – napisał jeden z użytkowników mediów społecznościowych. „Uśmiechanie się należy do natury człowieka” – odpowiedziało Auschwitz Memorial na Twitterze. Dodano, że nie trzeba być cały czas poważnym, ale pewne zachowania są „po prostu lekceważące”.