Posłanka PO opublikowała post ws. osób z zespołem Downa. Pawłowicz: Jak w końcu jest zakłamana pani Mucho?

Dzisiaj jest Światowy Dzień Osób z Zespołem Downa. Z tej okazji media społecznościowe zalewa fala zdjęć, na których internauci pokazują skarpetki nie do pary. Do tej akcji włączyli się także politycy. „Dziś nie do pary! A wszystko za sprawą tego, że obchodzimy dziś Światowy Dzień Osób z Zespołem Downa. Różni, ale równie ważni!” – napisał Robert Biedroń. „Dzisiaj dwie różne skarpetki! Światowy Dzień Zespołu Downa, pokażmy nasze wsparcie i przyjaźń!” – stwierdziła z kolei Joanna Mucha na Twitterze. Do wpisu byłej minister sportu postanowiła odnieść się Krystyna Pawłowicz.

„Jak w końcu jest zakłamana pani Mucho? Na co dzień chcecie aborcji eugenicznej, tj. zabijania dzieci z zespołem downa. A dziś w Światowym Dniu Zespołu Downa bez zająknięcia lansuje się pani »wsparciem i przyjaźnią« dla dzieci, które wasze namowy przeżyły…?” – napisała Krystyna Pawłowicz.

W podobnym tonie wpisy lewicowych polityków skomentował Patryk Jaki. „Lewicowi politycy, którzy popierają aborcję eugeniczną – przez która dzieci z zespołem Downa w wielu państwach już się nie rodzą – lansują się dziś na Światowy Dzień Zespołu Downa. Bezczelność to mało powiedziane” – napisał wiceminister sprawiedliwości.

