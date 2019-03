Dziś obchodzimy pierwszy dzień wiosny. Zobacz najlepsze memy!

W zasadzie astronomiczną wiosnę mamy od 20 marca. To właśnie tego dnia Słońce minęło punkt zwany "punktem Barana". Co ciekawe, tym stuleciu wiosna już nigdy nie przyjdzie 21 marca. Będzie zjawiać się wcześniej. Ostatnim razem, kiedy „premiera wiosny” odbyła się tradycyjnie 21. marca, był rok 2011. Tak będzie aż do roku 2102. Czym jest spowodowane to przesunięcie?

Z astronomicznego punktu widzenia początek wiosny to chwila, w której Słońce podczas pozornej wędrówki po niebie wzdłuż ekliptyki przecina równik niebieski, punkt ten nazywany jest „punktem Barana”, gdyż w przeszłości znajdował się w takiej właśnie konstelacji. Punkt ten jednak jest... ruchomy. Teraz znajduje się w gwiazdozbiorze Ryb, a za pół tysiąca lat możemy się go spodziewać w konstelacji Wodnika.

Kiedy znów punkcik wróci do konstelacji Barana? Za mniej więcej 26 tys. lat. Tyle bowiem trwa okres ruchu precesyjnego. - Ziemia nie tylko kręci się w kółko i biegnie dookoła Słońca, ale dodatkowo buja się na boki jak dziecięcy bączek . Jej oś zakreśla w przestrzeni stożek i to właśnie ten ruch powoduje przemieszczanie się punktu Barana po niebie - tłumaczy w rozmowie z „Gazetą Wyborczą” dziennikarz naukowy Karol Wójcicki. Dodatkowo, Ziemia porusza się po elipsie wokół Słońca, której dłuższa oś... też powoli kręci się wokół naszej gwiazdy. Nie bez znaczenia, choć minimalnego, ma wpływ grawitacji innych planet na ruch Ziemi.

Oprócz pierwszego dnia wiosny 21 marca obchodzimy także Dzień Wagarowicza.