Kolejne osoba z otoczenia Petru trafi do Biedronia? Sekretarz Teraz! ma startować do europarlamentu

Do nieoficjalnych informacji w tej sprawie dotarł Onet. Robert Biedroń kompletuje listy kandydatów w wyborach do Parlamentu Europejskiego, a liderzy zostaną przedstawieni już w najbliższą sobotę. Wcześniej pojawiały się już doniesienia o osobach, na które postawi Wiosna. Wśród nich ma być Anna Skiba, która jest sekretarzem generalnym Teraz!. Sama zainteresowana nie potwierdza tej rewelacji, ale z informacji Onetu wynika, że przyjęła już propozycję byłego prezydenta Słupska. Ma startować do europarlamentu z „jedynki” na Podkarpaciu.

Będzie współpraca?

Skiba w rozmowie z portalem zastrzegła, że wciąż należy do partii Teraz!. – Nie zamierzam jej opuszczać i wszelkie moje decyzje konsultuję z jej zarządem – dodała. Byłby to już kolejny, po Joannie Scheuring-Wielgus, transfer z ugrupowania Petru na listy Wiosny. Czy oznacza to połączenie sił i utworzenie nowej siły politycznej? – Wiosna nie ma w planach współpracy z ugrupowaniem Ryszarda Petru. Nawiązujemy ją z konkretnymi osobami, które reprezentują określony światopogląd i walczą o konkretne wartości, a nie z partiami politycznymi – zaznaczył Jan Mróz z Wiosny.

– Nie przewiduję koalicji z Wiosną przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. Nasze ugrupowanie nie bierze w nich zresztą udziału. Dla nasz ważniejsze są wybory parlamentarne w Polsce. Wtedy kluczem do naszych działań będzie krytyczne starcie z PiS-em i odsunięcie tej partii od władzy. Ewentualne koalicje będą zależeć od sytuacji – podkreślił z kolei Petru.

„Chciałbym powitać kolejną jaskółkę”

Przypomnijmy, start Scheuring-Wielgus z listy Wiosny ogłoszono 19 marca. – Chciałbym powitać kolejną jaskółkę, która czyni wiosnę w naszej drużynie. To jest dla mnie zaszczyt i duma. Marzę o tym, żeby Wiosna, poważna siła, która jest trzecią siłą polityczną w Polsce dzisiaj według sondaży, żeby to był projekt złożony z ludzi o podobnych wartościach. Ludzi, którzy marzą o Polsce demokratycznej, otwartej, nowoczesnej, świeckiej, Polsce, która nikogo nie wyklucza i nie zostawia z tyłu – powiedział Robert Biedroń na konferencji prasowej. – Do naszej drużyny dołącza nie tylko moja przyjaciółka (...) ale przede wszystkim znana, ceniona, lubiana posłanka – dodał lider Wiosny.

– Zawsze idziemy pod prąd i nie jesteśmy politykami salonowymi (...) Zawsze ceniłam ten upór w Robercie i cieszę się, że będę miała możliwość być w grupie kilkudziesięciu osób, które startują z Wiosny do PE – stwierdziła Joanna Scheuring-Wielgus. Posłanka wystartuje z dwójką na warszawskiej liście Wiosny Roberta Biedronia.

