PSL drwi z Ryszarda Petru. „Ryśku ślicznotko”

W rozmowie z Robertem Mazurkiem Ryszard Petru ocenił samą ideę Koalicji Europejskiej. – Nie ma nas w Koalicji Europejskiej, ale Koalicję Europejską popieramy – ja popieram. Co do idei, uważam, że jeżeli koncept się sprawdzi to taka formuła powinna mieć miejsce również na wybory do parlamentu polskiego, optymalnie również z formacją Roberta Biedronia, ale to wszystko wydarzy się dopiero po wyborach do Parlamentu Europejskiego – poinformował. Polityk podkreślił, że uważa, że „koncepcja Koalicji Europejskiej jest dobra”. Dodał także, że „nie chciałby, żeby wyłączną twarzą Polski w Parlamencie Europejskim była twarz PSL-owca”. – To nie jest coś, z czego bylibyśmy dumni – stwierdził Ryszard Petru.

Politycy PSL-u poczuli się wywołani do tablicy. „Ryśku ślicznotko, sam żeś te buźki u Roberta Mazurka wymyślił?” – napisano na twitterowym koncie partii. Do wpisu dołączono krótkie nagranie będące kompilacją wypowiedzi Petru dla radiowej Trójki oraz filmiku ukazującego rozentuzjazmowaną publiczność. – Akurat nie wiem czy sam to wymyśliłem, czy nie, nieważne – mówi na nagraniu Petru.

„Nie kandyduję do Parlamentu Europejskiego”

Podczas wywiadu dla RMF FM poruszono także temat wyborów do europarlamentu. – Nie kandyduję do Parlamentu Europejskiego. Kluczowe wybory to będą wybory do parlamentu polskiego na jesieni – powiedział Petru. Lider partii Teraz! ujawnił, że trwały rozmowy, by Joanna Scheuring-Wielgus wystartowała do Parlamentu Europejskiego z list Koalicji Europejskiej. – Nagle okazało się, że jest zbyt liberalna, nie pasuje do formuły konserwatywno-ludowej w Koalicji Europejskiej – tłumaczył lider partii Teraz!. – Prowadziłem rozmowy w tej sprawie i podjęliśmy wspólną decyzję, że będzie startowała z Wiosny – dodał polityk.