W weekend utrudnienia w 10 bankach. Sprawdź listę

Już w piątek od godz. 22.30 klienci baku Santander nie będą mogli wykonywać przelewów natychmiastowych, płacić za zakupy w sklepach internetowych szybkim przelewem z konta (Przelew24) oraz korzystać z BLIKA. W sobotę między 0.00, a 10.00 utrudnienia będą dotyczyły braku możliwości korzystania z bankowości internetowej i aplikacji mobilnej. To jednak nie koniec. W niedzielę od 0.00 do 9.00 klienci banku nie będą mogli korzystać z bankomatów i wpłatomatów banku. Zapewniono jednak, że w czasie trwania utrudnień będzie można „wypłacać gotówkę z innych bankomatów – za pomocą BLIKA”.

mBank

W nocy z sobotę na niedzielę w godzinach 1.30-7.30 klienci nie będą mogli dokonywać płatności kartą, nie wypłacą także gotówki z bankomatu oraz nie skorzystają z wpłatomatu. Utrudnień będzie jednak więcej. „Pomiędzy godziną 1.30-9.00 nie zalogujesz się na swoje konto w internecie i nie skorzystasz z aplikacji mobilnej. Nie złożysz też żadnego wniosku między godziną 1.00-9.30" – podano w komunikacie.

ING Bank Śląski i Bank Millennium

Klientów ING Banku Śląskiego utrudnienia dotkną w sobotę w godzinach 8.00-18.00. Nie będzie można skorzystać z modułu Makler w systemie bankowości internetowej oraz aplikacji ING Makler Mobile.

W Banku Millenium od soboty od godziny 23.00 do niedzieli do godz. 18.00 możliwe będą tylko płatności kartami płatniczymi (z wyłączeniem transakcji w internecie, które wymagają potwierdzenia [email protected]łem SMS).

Bank BPS i Idea Bank

W czasie przeprowadzania prac serwisowych od piątku od godz. 23.00 do soboty do godz. 3.00 w banku BPS niedostępny będzie system bankowości internetowej. Z kolei z bankowości internetowej Idea Cloud nie będą mogli skorzystać w piątek od godz. 22.00 do godz. 6.00 w sobotę klienci Idea Bank.

Euro Bank

W Euro Banku w z piątku na sobotę i z soboty na niedzielę w godzinach 23.00-7.00, będą trwały prace modernizacyjne. Mogą wystąpić krótkotrwałe przerwy w dostępnie do serwisu eurobank online oraz aplikacji mobilnej.

Bank Pocztowy

W sobotę w godzinach 0.00-10.00 utrudnień mogą spodziewać się klienci Banku Pocztowego. W związku z tym należy brać pod uwagę możliwość występowania ograniczenia w dostępie do usługi 3D Secure. Przerwa może nastąpić również w niedzielę w godzinach 1.00-10.00.

Nest Bank i Toyota Bank

Przed utrudnieniami w nadchodzący weekend ostrzegamy także klientów Nest Banku. W niedzielę od godz. 0.00 do 9.00 będzie przerwa w działaniu kart płatniczych.

W niedzielę w godzinach 8-18.00, w związku z pracami serwisowymi, mogą występować chwilowe utrudnienia w dostępie do systemu bankowości elektronicznej, automatycznego serwisu telefonicznego, usługi tak zwanych szybkich płatności oraz autoryzacji płatności kartowych w Toyota Bank.