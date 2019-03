Napadł na kobietę, szuka go policja. Za wskazanie sprawcy została wyznaczona nagroda

Do napadu doszło 22 stycznia 2019 roku o godz. 10.50 na ul. Majakowskiego w Dąbrowie Górniczej. Policjanci zajmujący się zwalczeniem przestępczości przeciwko mieniu pod nadzorem prokuratury prowadzą śledztwo w tej sprawie. Idący chodnikiem mężczyzna napadł na kobietę. Chciał wyrwać jej torebkę. Kobieta upadła. Policja opublikowała zdjęcia napastnika. Prezydent Dąbrowy Górniczej wyznaczył nagrodę w wysokości 3 tys. złotych za informacje, które przyczynią się do ujęcia sprawcy napadu.

Policja apeluje także do świadków tego zdarzenia. Informacje na temat mężczyzn widocznych na zdjęciach, można przekazywać do prowadzącego postępowanie kom. Szymona Stachowicza pod nr tel. 32 639 43 26 lub mailowo: [email protected] Wszystkie informacje na temat zdarzenia można też przekazywać całodobowo pod nr tel. 32 6394 255 do dyżurnego dąbrowskiego garnizonu.

