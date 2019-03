Policja ma nowe mundury i chwali się zdjęciami. Zobaczcie sami

W Biurze Historii i Tradycji Policji Komendy Głównej Policji odbyła się prezentacja nowego wzoru umundurowania wyjściowego dla policjantów. Jak podkreślił insp. Mariusz Ciarka Rzecznik Komendanta Głównego Policji, rok 2019 jest szczególny w historii formacji. Z okazji Jubileuszu 100. rocznicy powstania Policji Państwowej zaplanowanych zostało wiele przedsięwzięć. Jednym z nich jest wprowadzenie nowego umundurowania wyjściowego Policji, którego wzór nawiązuje do tradycji i etosu służby funkcjonariuszy w okresie 20 – lecia międzywojennego.

Podkom. Krzysztof Błesznowski Naczelnik Wydziału Koordynacji Gospodarki Kwatermistrzowskiej Biura Logistyki KGP opisał poszczególne elementy munduru, podkreślając ich znaczenie. Granatowa kolorystyka nawiązuje do barwy z okresu międzywojennego, z jednoczesnym odróżnieniem umundurowania Policji od innych formacji. Nowy wygląd zyskało także nakrycie głowy, które wykonane zostało z sukna zgodnego z barwą tkaniny zasadniczej munduru. Wygląd spodni bezpośrednio odnosi się do rozwiązań przedwojennych przy jednoczesnym unowocześnieniu ich konstrukcji. Kobieca spódnica zyskała bardziej współczesną formę, sięgającą poniżej linii kolana. Zmianie uległ wygląd oznaczeń w górnej części klap kołnierza, przybierając formę „palmety” właściwej Policji Państwowej. Elementem nawiązującym do tradycji przedwojennej są także tzw. kąty w formie naszywek, umieszczone na rękawach, odwzorowujące hierarchię służbową.

Wprowadzone rozwiązania stanowią hołd dla tradycji z uwzględnieniem nowoczesnych rozwiązań. Jak podkreślały osoby prezentujące mundur, jest on nie tylko reprezentacyjny, ale także wygodny. Nowy wzór wprowadzany będzie sukcesywnie, tak, aby Policja nie ponosiła dodatkowych kosztów.