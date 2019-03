Brudziński odpowiada Schetynie: My się Pana tak boimy, jak Shrek Fiony

– Bizancjum, samodzierżawie, bojarzy, policja polityczna, bezczelna propaganda – Polacy zawsze to odrzucali. U nas coś takiego nie przechodzi. I to jest w naszym narodzie piękne. Przyszłość Polski jest na zachodzie Europy – mówił Grzegorz Schetyna. – Panowie z PiS-u, wbijcie to sobie do głowy, tu jest Polska, nie Rosja. Tu jest Zachód, a nie Wschód. Tu nie ma miejsca na kasty, Czarne Sotnie czy cara, do którego się przychodzi z pieniędzmi w kopercie. Tu jest Polska, panie Kaczyński! – dodał lider PO cytowany przez 300 polityka.pl.

Odpowiedź Brudzińskiego

Dalej Schetyna przekonywał, że tylko dla partii rządzącej „równość nie jest oczywista”. Stwierdził też, że politycy PiS uwierzyli, iż są „lepszym sortem” . – Ale to dzisiaj się kończy i oni to wiedzą, dlatego najsilniejsi z PiS-u uciekają po immunitet do Parlamentu Europejskiego. Słabszych zostawiają. Takie tam mają zasady. My już dzisiaj możemy im głośno powiedzieć. Akcja ewakuacja nic wam nie da. Prawo jest bezwzględne i cierpliwe. Znajdzie do was drogę. Obiecujemy to wam – przekonywał szef PO.

Zapowiedzi Schetyny najwyraźniej nie zrobiły wrażenia na Joachimie Brudzińskim. „Panie Grzesiu, my się Pana tak boimy jak Shrek Fiony. Pan sobie weźmie do głowy, tu jest Polska i to Polacy decydują kto rządzi. A Pan może sobie oczywiście krzyczeć, mamy wolność i demokrację” – napisał szef MSWiA na Twitterze.

„Nowy polski patent na zwycięstwo”

– Powołaliśmy Koalicję, bo chcemy być razem i nie damy się podzielić. To jest nowy polski patent na zwycięstwo – oświadczył Schetyna. – Koalicja Europejska to polski sposób na pokonanie autokratów, populistów i nacjonalistów – podkreślał. Zapewniał, iż politycy KE będą najlepiej walczyć o unijne dopłaty. Konkurentów z PiS, którzy jego zdaniem nie opanowali tej sztuki, nazwał „nieudacznikami”. Lider PO zapowiedział, że od 6 kwietnia partia będzie przedstawiać stopniowo szczegółowy plan na kolejne wybory. Zaznaczył jednak, że żaden plan nie powiedzie się, „jeśli Polska będzie, jak dziś, na marginesie Europy”.

– My mamy program „wyższa płaca”. Będą niższe podatki i składki ZUS, będą zachęty do aktywności zawodowej. Mogę zapewnić: w 2030 portfel Polaków dorówna włoskiemu i hiszpańskiemu – mówił. Przyznał też, że nie zamierza rezygnować z programu 500+. – W nowoczesnym państwie pomoc socjalna to rzecz niezbędna. Po raz kolejny z całą mocą gwarantuję: nic co przyznane nie będzie odebrane – oświadczył.

Grzegorz Schetyna stwierdził też, że za 10 lat w Polsce będzie czyste powietrze. – Obiecuję, że w roku 2030 węgiel przestanie być używany do ogrzewania mieszkań i domów – mówił. Z pozostałych obietnic warto wspomnieć o zadeklarowanym tysiącu złotych podwyżki dla nauczycieli oraz przywróceniu państwowego programu in vitro.