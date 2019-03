Lech Wałęsa o relacji z żoną: To jest kochanie, ale już nie takie seksowne

Lech Wałęsa udzielił obszernego wywiadu magazynowi Wirtualnej Polski. Były prezydent w rozmowie zaznaczył, że czuje się spełniony. – Co sobie założyłem, to zrealizowałem. Dom zbudowałem, drzewo zasadziłem, synów spłodziłem. Wszystko mam. Teraz chcę już tylko spokoju – podkreślił. Wałęsa mówił także o znaczeniu wiary w swoim życiu podkreślając, że nie przywiązywał się do „niczego tutaj na ziemi”. – Całe życie starałem się żyć jak najporządniej. Często mi się to nie udawało i do dzisiaj mi się czasem nie udaje. Upadam i się podnoszę, jak każdy na ziemi – dodał.

„Przekazanie wolności narodowi”

Były prezydent pytany o to, czy czuje się niesprawiedliwie oceniony przez naród stwierdził, że „czuje się oceniony bardzo dobrze”. – Zadanie moje było przekazać wolność narodowi. Nie było łatwo, dużo było z tym walki, ale ostatecznie ja to wykonałem – stwierdził. Podczas wywiadu przywołano także postać żony Wałęsy. – Ja byłem ze wsi i żona moja też ze wsi pochodzi. Bardzo prosto byliśmy chowani. Facet pracuje, przynosi do domu wszystko, co potrzebne do przeżycia, a domem zarządza żona. Organizuje życie w rodzinie, zajmuje się dziećmi. I to były niepisane prawa – podkreślił Wałęsa. Dodał, że jego żonie nigdy nic nie brakowało. – Zawsze jej dostarczałem, co potrzeba. Obojętnie czy siedziałem akurat w więzieniu, czy byłem na wolności – podkreślił.

Dopytywany o relacje z rodziną Wałęsa stwierdził, że dla niego kochanie dzieci i żony było czymś normalnym, o czym nawet nie myślał. Czy były prezydent wciąż kocha Danutę? – Oczywiście, tak! Ale już na innych zasadach. To się zmieniło, różni się od tego co było kiedyś. Jest przyzwyczajenie, sprawdzone elementy – stwierdził. – To jest kochanie, ale już nie takie seksowne, emocjonalne. Ale też kochanie – podsumował.

